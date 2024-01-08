الكمالي: ماراثون دبي بوابة 23 عداء إلى أولمبياد باريس

توجه المستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي الدولي، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموهما لماراثون دبي منذ البداية وحتى النسخة 23 من الماراثون، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لحضوره سموه ومشاركته أول من أمس، في تتويج أبطال الماراثون.

وأكد الكمالي، على نجاح النسخة 23 من الماراثون، وبين أن إقامتها في مطلع عام دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024 المقبلين، ساهم كثيراً في إنجاح سباق النخبة لماراثون الرجال والسيدات، مع رغبة أكثر من 100 عداء وعداءة من النخبة على المشاركة في الماراثون هذا العام، لحسم بطاقات الوصول إلى الأولمبياد مبكراً، وأغلبهم شارك على نفقته الخاصة حتى يتسنى لهم التركيز في الشهور التالية على الاستعداد للمنافسة بقوة في أولمبياد باريس.

وأشار إلى تجاوز تمكن 23 عداء وعداءة من الحصول على بطاقات التأهل أولمبياد باريس عبر تحقيق زمن التأهيل المطلوب أول من أمس، بعدما نجح 13 عداء في تحقيق زمن التأهيل المحدد للرجال وقدره 2:11:30 ساعة، ونجحت 10 عداءات في تحقيق زمن التأهيل للأولمبياد المحدد للسيدات وقدره 2:29:30 ساعة، موضحاً أن اللجنة الأولمبية الدولية تسمح بمشاركة 3 عدائين و3 عداءات من كل دولة ممن حققوا زمن التأهيل، في سباق الماراثون الذي يقام ضمن مسابقات أولمبياد باريس، وبالتالي ستقوم اللجان الأولمبية الوطنية خلال الفترة المقبلة، في المفضلة بين المتأهلين واختيار أفضلهم للمشاركة.

وقال إن هناك العديد من الأمور الإيجابية في النسخة 23 التي ستضعها اللجنة المنظمة لماراثون دبي في اعتبارها عند التحضير للنسخة 24 من الآن، وفي مقدمتها السعي لتوفير السبل الممكنة لتحقيق المزيد من تحسين ترتيب ماراثون دبي في قائمة ماراثونات العالم، بعدما حافظ على ترتيبه السادس للرجال، وصعد من السادس إلى الرابع في فئة السيدات، بعدما نجحت الأثيوبية تيجيست كيتيما، في الفوز بلقب السيدات، وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 2:16:07 ساعة، محققة رقماً قياسياً جديداً لماراثون دبي.

وأوضح أن نسخة ماراثون دبي أول من أمس، قدمت صورة رائعة للتعاون بين جميع المؤسسات، وانضمت إليهم خدمة الأمين، كمؤسسة داعمة للحدث، وأعرب عن أمنيته بدعم المزيد من المؤسسات الحكومية للأحداث الرياضية مستقبلاً، ومشيراً إلى قرب الاتفاق مع شركة راعية جديدة، وسيتم توقيع الاتفاق خلال مارس أو إبريل 2024، مع تحديد موعد النسخة 24 المقبلة، مؤكداً تواصل مساعي اللجنة المنظمة إلى تحقيق المزيد من النجاح في رحلة البناء واستعادة البريق القوي لماراثون دبي الذي تأثر مثل غيره بتوقف الرياضة العالمية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز