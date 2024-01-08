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منافسو «الأبيض» ينهون تحضيراتهم بسلسلة وديات في قطر

1/8/2024 7:27:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خاضت منتخبات المجموعة الثالثة التي ينتمي إليها منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023، تحضيرات جيدة وعدداً من التجارب الودية القوية استعداداً للحدث القاري، وتضم هذه المجموعة إلى جانب ((الأبيض)) كلاً من إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وتقام بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، من بينها 7 أبطال سابقين هم السعودية، قطر، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا.

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة هونغ كونغ الأحد المقبل على إستاد خليفة الدولي، ثم يلتقي مع شقيقه الفلسطيني 18 يناير الجاري قبل مواجهة إيران في ختام منافسات الدور الأول 23 من الشهر نفسه.

ويختتم منافسو ((الأبيض)) تحضيراتهم الأخيرة من خلال سلسلة من المباريات الودية في قطر، حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره الأخضر السعودي اليوم، على ملعب منتجع ((سيلين))، ويخوض هونغ كونغ آخر تجاربه الودية ضد الأخضر السعودي أيضاً غداً، فيما يلتقي منتخب إيران نظيره الإندونيسي اليوم.

وكان منتخب إيران أبرز منافسي ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة قد استهل معسكره الإعدادي الأخير الذي أقيم على أرضه بفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد الجمعة الماضي.

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