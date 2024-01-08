علي مبخوت.. تحدي تحطيم رقمين جديدين في «الآسيوية»

ينتظر علي مبخوت مهاجم منتخبنا الوطني الأول، رقمان جديدان لتحطيمهما خلال مشاركاته مع ((الأبيض)) في النسخة 18 من نهائيات كأس آسيا، المقررة في قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، والرقم الأول هو تصدر قائمة الأكثر خوضاً للمباريات في كأس آسيا، إذ يحتل مبخوت المركز الثاني، بمشاركته مع منتخبنا في 12 مباراة، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، وبفارق 4 مباريات عن الياباني يوتو ناغاتومو متصدر القائمة، وبفارق مباراة واحدة عن الثلاثي الأسترالي مات رايان، والصيني جانغ لينبينغ، والإيراني إحسان حاجي صافي، في المركز الثالث.

في حين، يتمثل الرقم الثاني، في الصراع على صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس آسيا، إذ يحتل مبخوت المركز الثالث برصيد 9 أهداف، وبفارق هدف عن الكوري الجنوبي لي دونغ كوك في المركز الثاني، و5 أهداف عن الإيراني علي دائي في الصدارة.

هداف

ومن المتوقع أن يرفع مبخوت رصيده التهديفي الدولي البالغ حالياً 85 هدفاً، لينفرد بلقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، إلى جانب الهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بتسجيله 289 هدفاً في 216 مباراة، ويتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين أبرز الهدافين في القارة، وفي مقدمهم الهندي سونيل تشيتري، والذي سجل 93 هدفاً دولياً، والإيراني سردار أزمون، الذي سجل 49 هدفاً، بالإضافة إلى مبخوت.

ويتصدر مبخوت أيضاً قائمة الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في قائمة منتخبنا، برصيد 114 مباراة، ويليه الحارسان علي خصيف وخالد عيسى، واللذان خاضا 68 و67 مباراة دولية بالترتيب، بينما حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر في كأس آسيا المقبلة، هو الأكثر خوضاً للمباراة الدولية مع منتخب بلاده، برصيد 175 مباراة.

ويعتبر مبخوت، رابع أكبر اللاعبين سناً في تشكيلة ((الأبيض)) المشاركة في كأس آسيا، ويسبقه كايو كانيدو بفارق 57 يوماً، وحارسا المرمى خالد عيسى بعمر 34 عاماً، وعلي خصيف بعمر 36 عاماً، أما من بين 624 لاعباً مسجلين في قطر، سيكون الحارس التايلاندي سيواراك تيدسونغنوين، الأكبر سناً في البطولة، إذ ولد حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد في 20 أبريل 1984.

تشكيلة

أما أصغر لاعبي منتخبنا عمراً، سلطان عادل العامري مهاجم اتحاد كلباء، المولود في 4 مايو 2004، فيما سيكون السعودي طلال حاجي، والذي تم استدعاؤه مؤخراً لقائمة منتخب بلاده في كأس آسيا بقطر، أصغر لاعبي البطولة بعمر أقل من 17 عاماً، وبفارق أكثر من عام عن بيكناز المازبيكوف لاعب قرغيزستان.

لعل من الأرقام المهمة في البطولة الآسيوية في قطر، اعتماد 5 منتخبات في تشكيلتها على اللاعبين المحليين، وهي منتخبات الإمارات، قطر، السعودية، الهند وفيتنام، وفي الوقت الذي يعد فيه الجزيرة الأكثر تمثيلاً بلاعبيه في صفوف ((الأبيض))، بوجود 7 من لاعبيه ضمن قائمة منتخبنا المكونة من 26 لاعباً، بينما اتحاد كلباء الأقل وجوداً في القائمة، بلاعب واحد، هو المهاجم سلطان عادل، سيكون لدى بطل ماليزيا جوهور دار التعظيم، أكبر حضور للاعبيه في قطر، مع وجود 15 لاعباً مسجلاً، ومنهم 13 لاعباً مع منتخب ماليزيا، إلى جانب الإندونيسي جوردي أمات، والسوري خليل إلياس.

وفي الوقت الذي سيكون فيه أيضاً المدافع الأسترالي هاري سوتار، والذي يبلغ طوله مترين، أطول لاعب في قطر، سيكون علي خصيف عملاق حراسة مرمى ((الأبيض))، والذي يبلغ طوله 187 سم، أطول لاعبي الأبيض، أما طحنون الزعابي، فسيكون أقصر لاعبي منتخبنا في كأس آسيا بطول 167 سم.

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