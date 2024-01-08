«الإمارات» تتصدر العرب في القيمة السوقية لمنتخبات كأس آسيا بـ127 مليون درهم

وصلت إلى الدوحة، أمس، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، للمشاركة في نهائيات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 منتخباً. ومن المنتظر أن يؤدي ((الأبيض)) أولى حصصه التدريبية في الدوحة اليوم استعداداً للمباراة الأولى أمام هونغ كونغ المقررة في استاد خليفة الدولي الأحد المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني أعضاء الجهاز الفني والإداري، و26 لاعباً، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت، وكايو كانيدو.

صدارة

من ناحية أخرى، تصدر منتخب الإمارات قائمة أعلى المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، من حيث القيمة السوقية، والمركز الخامس إجمالاً على مستوى القارة، بـ31.55 مليون يورو، ما يعادل 127 مليون درهم، وذلك وفقاً لموقع ((ترانسفير ماركت)) المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، وجاء المنتخب السعودي ثانياً بـ23.30 مليون يورو، (93.7 مليون درهم)، والمنتخب السوري ثالثاً بـ 16.53 مليون يورو (66.5 مليون درهم)، والمنتخب القطري رابعاً بـ 15.9 مليون يورو (64 مليون درهم)، ومنتخب الأردن خامساً بـ 13.8 مليون يورو (53 مليون درهم) ومنتخب العراق سادساً بـ 11.78 مليون يورو (47.4 مليون درهم)، ومنتخب البحرين سابعاً بـ 9.68 ملايين يورو (39 مليون درهم) ومنتخب عُمان ثامناً بـ 7.5 ملايين يورو (30.1 مليون درهم)، ومنتخب لبنان تاسعاً بـ 7.43 ملايين يورو (29.9 مليون درهم) ومنتخب فلسطين عاشراً بـ6.5 ملايين يورو (26.1 مليون درهم).

المرشح الأول

وبلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ24 في كأس آسيا، ما يقرب من 840 مليون يورو، مايعادل 3.38 مليارات درهم، وتصدر المنتخب الياباني المرشح الأول للفوز بكأس البطولة، ووصيف النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في 2019، قائمة أعلى منتخبات القارة قيمة سوقية بـ316.95 مليون يورو، ما يعادل 1.27 مليار درهم، يليه منتخب كوريا الجنوبية الثاني بقيمة 193 مليون يورو، (776.7 مليون درهم)، ثم منتخب إيران بـ51.58 مليون يورو (207.5 ملايين درهم)، ومنتخب أستراليا رابعاً بـ40.90 مليون يورو (164.6 مليون درهم).

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