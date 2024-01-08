التراث ثروة إنسانية ومادية

لماذا يزداد العالم خاصة الغربي اهتماماً والتفاتاً إلى تراثهم المحلي والتراث الإنساني بأسره، بينما تعاني المواقع الأثرية والقيم التراثية في العديد من الأوطان العربية من الإهمال واللامبالاة؟، هل أدرك الغرب أنه مهما وصل من مراحل التوهج الحضاري والتطور التقني، فإن القيم الإنسانية المتوارثة جيلاً عن جيل تبقى نبراساً للبشرية وبوصلة تشير إلى الاتجاه الصحيح في عالم مليء بالطرق المتعرجة والمتفرقة.

أتساءل دوماً كيف تنبع المعرفة الغربية وتنمي اهتمامها بالتراث الشعبي، وهي المشغولة بالتحديث والتقدم على باقي الأمم في مجالات التقنية والاختراع والبحث العلمي؟ وهذا الاهتمام ليس نخبوياً، بمعنى أنه يمس فئة من فئات المجتمع دون سواها، بل إنه شامل وعام، ويكفي أن نلقي نظرة على متاحفنا ومواقعنا الأثرية لنعرف من يزورها ويقوم بالتقاط الصور التذكارية بجوارها.

بل إن هناك برامج سياحية تصمم وفق المواقع الأثرية، وكم يسعدهم ويعتبرون أنفسهم محظوظين جداً لو قدر لهم وشاهدوا رقصة من الفنون الشعبية أو شاهدوا عرضاً فيه العادات المعيشية والملبوسات ونحوها.

المدهش فعلاً أن التراث الشعبي بات لديهم علماً يدرّس في الكثير من الجامعات والمعاهد، وهناك بعض أقسام التاريخ قامت بتصميم مادة تحت عنوان التراث، ووضعت الإطار العلمي لها وتقسيماتها والمنهج الأكاديمي وقامت بوضع مادة إلزامية في بعض التخصصات ومادة اختيارية في تخصصات أخرى.

فهل سمعنا بمثل هذه المبادرات تجاه تراثنا؟ بل مما يؤسف له أننا نسمع بين وقت وآخر أصواتاً تستنكر ما تظن أنها مبادرات للاهتمام بتراثنا وتطلب التركيز على المستقبل والتحديث، وتنسى هذه الأصوات أن للتراث قيمة واستخدامات مهمة جداً في مسيرة الإنسانية بأسرها، من هذه الاستخدامات ما جاء في موقع «ويكيبيديا»، أن مواد التراث والحياة الشعبية تستخدم في إعادة بناء الفترات التاريخية الغابرة للأمم والشعوب والتي لا يوجد لها إلا شواهد ضئيلة متفرقة وتستخدم أيضاً لإبراز الهوية الوطنية والقومية والكشف عن ملامحها.

والتراث ليس جامداً وليس في الاهتمام به عودة غير مبررة وغير مفيدة للماضي السحيق كما يفسر البعض، إنما كما ذكرت الموسوعة الحرة إن التراث والمأثورات بشكلها ومضمونها أصيلة ومتجذرة إلا أن فروعها تتطور وتتوسع مع مرور الزمن وبنسب مختلفة وذلك بفعل التراكم الثقافي والحضاري وتبادل التأثر والتأثير مع الثقافات والحضارات الأخرى وعناصر التغيير والحراك في الظروف الذاتية والاجتماعية لكل مجتمع.

وهذا صحيح، فالتراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية، ويكفي أن نعلم أنه أيضاً ثروة مادية تقوم على موارده دول وشعوب ويتم تصميم الميزانيات السنوية وفق دخوله وما يحققه من مكاسب، ولعلنا بنظرة سريعة نعرف أن دولة مثل أسبانيا تقوم ثروتها المادية وتطورها العمراني ونهضتها الحديثة من المردود المادي للمواقع الأثرية والمتاحف التي تحمل عمقاً وصبغة عربية إسلامية.