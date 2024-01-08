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قوة الانضباط

1/8/2024 7:27:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شخصية الإنسان مركبة ومعقدة، ولها أجزاء متعددة أو كما توصف في العلم النفسي بـ((شخصيات فرعية))، حيث تتبدل توجهاتها واهتماماتها بناءً على اختلاف مراحل النمو من الطفولة وحتى البلوغ، وخلالها يكتسب الفرد عادات كثيرة بعضها إيجابية وأخرى سلبية، ويعيش تفاعلات متنوعة ويمر بمواقف عديدة قد تأخذه في مسارات متنوعة تبعده عن أهدافه الحقيقية، وتجبره على تجاهل أولوياته في الحياة، وهو ما يشير إلى فقدان الفرد ((قوة الانضباط)) التي تتيح له إمكانية التحكم الذاتي واستخدام العقل بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف.

ندرك جميعاً أن عدم الاهتمام بضبط الأولويات والمهام اليومية، يتيح مجالاً للعادات أو الصفات السلبية لأن تسيطر على النفس، وهذه تتميز بسرعة نموها وتطورها، وفقاً لما يذكره الكاتب الأمريكي بريان تريسي في كتابه ((لا أعذار.. قوة الانضباط الذاتي))، حيث يشير إلى أن الفرد يصعب عليه التعايش مع الصفات السلبية كونها ستشكل له مع مرور الوقت معاناة نفسية حقيقية، وتمنعه من اكتساب صفات جيدة، بسبب عدم وجود محفزات، ولذلك فإن افتقار البعض لقوة الانضباط يمثل سبباً رئيساً لعدم قدرته على تحقيق أهدافه بالصورة التي يطمح إليها، كما يمنعه من اكتشاف قوة العقل وتأثيره على تطوير إمكانياته وبالتالي الانطلاق في حياة مهنية وشخصية ناجحة بامتياز.

الانضباط الذاتي ليس مجرد مصطلح عابر أو ممارسة آنية، وإنما هو ضرورة مهمة في حياتنا، فمن خلاله يمكننا تحقيق متطلبات الحياة الناجحة، وإنجاز المهام الموكلة إلينا، ويجنبنا الانشغال بعادات هامشية، والأهم من ذلك يبعدنا عن الشعور بتأنيب الضمير تجاه ما نخسره من وقت يمكن استثماره في تطوير الذات وامتلاك عادات جديدة وجيدة يمكنها أن تسهم في تنمية قدراتنا.

مسار:

تنمية القدرات وتحمّل المسؤولية يلعبان دوراً مهماً في تحقيق الانضباط الذاتي.

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