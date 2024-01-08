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هذا وطن الكرام

1/8/2024 7:27:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مُنحت المجموعة الإخوانية فرصاً كثيرة للتوبة والعودة إلى حضن الوطن، ولم ينصاعوا، اختلت حساباتهم، وتخيلوا في لحظة من لحظات الانتشاء أنهم أقوياء، مثل ذلك الثور الذي غرته قوته فقرر أن ((يناطح)) الجبل، فانكسر قرنه أولاً، ثم انكسر رأسه وسالت دماؤه حتى خارت قواه وسقط.

هذه بلاد لا تقارن بكل بلاد العالم، ولو لم يكن فيها غير الأمن والأمان الذي نشهده لاكتفينا، فقد لففنا العالم من شرقه إلى غربه، ورأينا في المدن الشهيرة والكبيرة، ومنها عواصم دول بحجم إمبراطوريات، يخشى سكانها عبور الشوارع الجانبية منفردين ليلاً، فالمجرمون المخدرون منتشرون هناك، ورأينا عصابات مسلحة تتجول في بعض تلك المدن وتديرها منذ غروب الشمس حتى شروقها، ورأينا في البعض الآخر بشراً ينامون فوق الأرصفة، وهالنا ذلك، فنحن هنا لم نمر أبداً بمثل هذه الأشياء، ولن نمر بفضل من الله، ونتيجة سهر ولاة الأمر على راحة أهلهم، فهذا ما يميزنا عن العالم كله، ويجعلنا مطمعاً لإخوان الشتات الذين لفظتهم أوطانهم بعد أن حاربوها وسعوا إلى تدميرها.

وفي هذه البلاد لم يكن للإخوان شأن كبير في يوم من الأيام، ولن يكون، والمجموعة التي ذكرت في بيان النائب العام قبل ثلاثة أيام لا تساوي شيئاً، فهي قلة قليلة، بل حثالة لا يلتفت إليها، ولا تحسب على وطن بحجم دولة الإمارات وتميزها من بين بلاد العالم، بائرة بضاعتها أمام أفعال القادة الذين انتقلوا بسكانها إلى أعلى المراتب، حتى حسدهم الآخرون وغاروا منهم، هنا، في هذه الأرض انتشر خير الله ونعمه حتى فاض فشمل أمماً وشعوباً في أرجاء الدنيا، هنا، لا ينام أحد وهو جائع، ولا يسير في الشوارع إنسان بثياب بالية، ومن يحتاج إلى عون تصله يد رحيمة كريمة معطاءة دون منة، ولا يفتقد المريض دواءه، ولا يخاف أحد على بيته وحرمته.

في هذه البلاد خططوا ودبروا أربعين عاماً، ولم يزد عدد المنحرفين المنضوين تحت راية الخديعة عن 100 شخص، فالناس عرفوا أن راية الحق عند من يستحقونها، فساروا خلفهم في العسر وفي اليسر، وهم مطمئنون.

هذا وطن الكرام، لا مكان فيه للخونة اللئام.

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