فما هو الحل؟

أؤمن وبشكل لا تردد فيه، أن مؤسسات السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية في كل مكان من العالم، نجحت وبشكل واضح نراه ونتابعه يومياً، في استغلال كل شيء، وجعل السياسة والاقتصاد والعلاقات بين البشر مجرد أدوات لخدمة المصالح أفراداً ومجموعات محدودة، بعيداً عن احتياجات البسطاء أو التفكير في حماية الضعفاء أو الالتفات إلى قيم العدالة والتسامح و... إلخ، وبالتأكيد فهناك استثناءات دائماً، لكن هذه الاستثناءات لا تستطيع أن تقف في وجه الجبروت والطغيان والمارقين على القوانين الدولية!

وإذن فما الحل؟ هل يعني هذا الإقرار بفرض وطغيان قانون القوة أننا أصبحنا نعيش تحت قوانين الغابة؟ وأنه إذا كانت هناك قيم وقوانين فهذه لا تصلح إلا للضعفاء، أما الأقوياء فهم فوق القوانين وفوق المحاسبات وفوق المساءلات؟ هل علينا أن نؤمن ونقنع بهذا المنطق المخيف؟ في الحقيقة ورغم سيادة هذا المنطق، إلا أن الخطأ لا يمكنه أن يكون هو السائد أو المقبول حتى وإن مارسه كل الناس، التاريخ ومنطق الحياة يؤكدان ذلك!

وإن الإقرار بوجود وسيادة الشر لا يعني اعتباره حقاً، ما يعني أن علينا مجابهته، ومقاومته وعدم الإذعان له بكل ما تمنحه لنا إنسانيتنا من انفتاح وقوة وصبر، وأن توظيف الثقافة والسينما وقيم التسامح وتربية الأجيال على الانحياز لإنسانيتهم وقيمهم، إضافة للمعرفة والسعي لها دائماً، فهي واحدة من الأسلحة التي علينا أن نفعّلها ونشعرها ولا ننساها أبداً.

إن منطق الطغيان لم تعشه البشرية اليوم في غزة أو البوسنة وأفغانستان والعراق، ولم يحدث ذلك في حروب الاستقلال ولا في الثورات الكبرى! لقد مارس الإنسان الأوروبي شتى صنوف التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد سكان أفريقيا، وضد السكان الأصليين في الأمريكتين عندما جاء الأوروبيون ليحتلوا العالم الجديد، وضد المسلمين في الحروب الصليبية، وأثناء غزو المغول البشع.

.. إن الإنسان الممتلئ بالحقد والوحشية وشهوة التدمير لا يمكنه أن يصنع أو يبني حضارة حتى وإن ادعى ذلك وأعلن بأعلى صوته، فـ(لا تبنى حضارة بأناس غير حضاريين) كما يقول الأديب الجزائري واسيني الأعرج.