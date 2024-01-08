الرجل المناسب

كتابة السيرة الذاتية لأبناء ورجال الوطن هي واجهة البلد الحقيقية كل في مجاله، لكي نتعرف على الأحداث والروايات والقصص والنجاحات والمكتسبات التي وصلت إليها رياضتنا عبر رجال الزمن الجميل، وهذا الأمر في منتهى الأهمية لأنه يعكس مقولة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ما ذكره ((من ليس له ماضي ليس له حاضر))، هذه المقولة أصبحت في ذهني وظلت تراودني والهدف هو تحقيق الشمولية في كتابة سيرهم الذاتية مع سرد كل ما يتعلق بالأعمال التي قاموا بها في الوظائف والمناصب الإدارية الرياضية والاجتماعية والإنسانية التي تولوها، والحكايات المرتبطة بطبيعة عملهم، وغيرها من الأمور الإدارية والفنية خاصة في مجالنا الرياضي عامة والكروي خاصة، مما قد يفيدنا في كثير من الأحيان من معلومات تاريخية توثيقية نفتقدها اليوم، برغم وجود مراكز ومقرات ثقافية وبحثية.

إلا أنها أيضاً تعاني نقصاً شديداً في توفير المعلومات عن كثير من الأحداث، فمن هنا علينا بأن نسرع و((ننبش)) ونبحث ونحن في هذه المرحلة الهامة من عمر الدولة بعد الخمسينية نسعى للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية عبر تسجيل السير الذاتية، والتي تهم شريحة المجتمع ونقدم عصارة التجربة العامة التي أداروا بها الهيئات الرياضية مع إدراج مجموعة من الصور المختلفة في مثل هذه الإصدارات، تبين وتكشف وتؤكد مصداقية السيرة مع النص التحريري لكي تسهل للقارئ ومتلقي العمل التوثيقي لمتابعة قصة حياة المعني سواء كان لاعباً أو إدارياً أو حكماً أو مدرباً.

خصوصاً ولدينا من الرجال المناسبين الذين نعتز بما قدموه تجاه الرياضة والوطن فيها معان كبيرة تستوجب منا التوقف بشكلها الصحيح دون مبالغة أو تزييف، فمثل هذه الأعمال رياضتنا بحاجة ماسة لها وأكرر دعوتي بضرورة أن تتبنى الجهات المعنية الإعلامية والرياضية لكي نحافظ على موروثاتنا ونقدمها للأجيال القادمة، وما طرحته قبل يومين عن قصة شخصية رياضية قدمت جهداً طيباً طيلة الخمسين الماضية هو قاسم سلطان أحد رواد الحركة الرياضية، نذكر جيل اليوم والغد لأنهم حفروا في الصخور وبذلوا الجهد والعطاء بإخلاصهم وكفاحهم!.. والله من وراء القصد