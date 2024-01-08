الأبيض والطموحات المشروعة

غادرنا منتخبنا الوطني منذ ساعات إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل، بطموحات مشروعة، مثلما أي فريق آخر، يبحث إما عن اللقب القاري الكبير، أو عن مركز متقدم، أو على الأقل لكي يعرف موقعه بين أقرانه الآسيويين، فعندما تعرف أين أنت، ومن خلال هذا الجمع الكبير، تستطيع أن تضبط أهدافك المستقبلية، وتعمل لها بصورة أخرى واقعية وصحيحة، لاسيما وأن المنافسات القارية لا تنتهي، وأن المقام يتسع لبطولة أهم، هي كأس العالم 2026 بأمريكا، ثم يتسع مرة أخرى لنهائي آسيوي جديد في 2027.

الأبيض الإماراتي يذهب وفي جعبته الكثير، وبفرصة سانحة حقيقية للتأهل إلى الدور الثاني من خلال منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه فرق هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وإذا كنا نعتقد أن منتخب إيران هو الأقوى، وأحد المرشحين للقب، فإن الأبيض الإماراتي هو المرشح الثاني، للصعود من خلال هذه المجموعة، وهذا حقه واقعياً وإحصائياً، من خلال تصنيفه الدولي.

نحن بالطبع نقدر الجميع ونحترم قدراتهم ونعرف أن الترشيحات الورقية لنا ولغيرنا، تبقى في صوب، وأن الواقع التنافسي يبقى في صوب آخر.

آخر الكلام

منتخبنا الوطني عمل بجد طوال شهور ماضية، من أجل مشاركة فعالة ومتميزة مع مدرب جديد له فكره وتجاربه، حقق الفوز في 6 مباريات، ولم يخسر إلا واحدة، كانت الأخيرة أمام منتخب عمان الشقيق، ولعلها تكون قد جاءت في الوقت المناسب، كاشفة، من أجل تصحيح ما بدى لنا من أخطاء أداء وشراسة وتشكيلاً.