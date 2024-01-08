لستُ مربيةَ أجيال.. أنا معلمة

تسبب مقطع فيديو لمعلمة ترد على منتقديها بسبب ظهورها في تطبيق ((تيك توك)) في جدل كبير لم ينته على وسائط التواصل الاجتماعي.

المعلمة قالت في مقطع الفيديو: ((بعض الأشخاص يقولون عني مربية أجيال، لكن أنا لست كذلك، مهنتي معلمة، أخذت معلومات في الجامعة والكلية لأقدمها للطالبات فقط، مثل أي وظيفة أخرى)).

وتابعت: ((أنا إنسانة عادية، مثل أي موظف، لي حياتي الخاصة، عندي أخطاء وحسنات، ولست مربية لأحد، مهمتي فقط تقديم المعلومات للطالبات والحصول على راتبي)). وأضافت: ((التربية هي دور الأم والأب، وليس دور المعلمة، بناتكم يفهمن أكثر منا في كل شيء)).

الذين تفاعلوا مع مقطع الفيديو تباينت آراؤهم بين الاعتراض والتأييد، فالذين اعترضوا قالوا إن كلامها هذا يكون صحيحاً عندما تدرس طلاب التعليم العالي وليس أطفالاً أو مراهقين، مضيفين أن الشهادة التي حصلت عليها اسمها ((شهادة تربوية))، وأعادوها إلى الوزارة التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات، مذكرين إياها بأن اسمها ((وزارة التربية والتعليم))، وقالوا إن الطفل يتأثر بمعلمه أكثر من تأثره بوالديه، ولهذا يفترض أن تكون المعلمة قدوة لطلابها، وطالبوا بمحاسبتها على رأيها هذا، وإنكارها دوراً مهماً وكبيراً للمعلمة أو المعلم في العملية التربوية.

أما الذين أيدوها فقالوا إن كلامها صحيح، إذ لا دخل لأحد في حياتها الشخصية، فهي فعلاً غير مسؤولة، ولا أي معلم مسؤول عن تربية الأطفال الذين لا يريد أهلهم تربيتهم. وأضافوا قائلين إن الذي لا يريد تربية أبنائه عليه ألا يلدهم، مؤكدين أن مهمة المعلمة هي أخذ المنهج الدراسي وشرحه فقط، وأن المعلمة صادقة لأنه لا شأن لها بتربية الأطفال. وتساءلوا: ألا يوجد في الدنيا من يربي غيرها؟ وأجابوا: إن الشارع يربي، والمجتمع يربي، ووسائط التواصل الاجتماعي تربي الآن.

وفي ردها على الانتقادات التي تعرضت لها، قالت المعلمة: ((أنا شخصياً لا أريد أحداً أن يربي أبنائي، حتى لو كان المعلم، لأنه قد لا يحمل نفس أفكاري ومبادئي)). وتساءلت قائلة: ((هناك معلمون من مذاهب أو ديانات مختلفة، وهناك معلمون يدرسون لغات أجنبية، فهل معنى هذا أن يربوا أبناءنا؟)). وأضافت: ((حدثت كوارث عندما أوعزتم هذه التربية إلى أشخاص غرباء لا تعرفون مبادئهم ولا أفكارهم، وقد صعق الأهالي بأن هؤلاء الأبناء قد انضموا إلى تيارات واتجاهات، وفقدوا أبناءهم نهائياً.

فلماذا أحمّل شخصاً تربية أبنائي، لماذا؟ فقط أريد المادة العلمية، والمادة العلمية التي في المنهج الدراسي فقط، وإذا استطعت إيصالها فشكراً لك، لأن هناك معلمين قد يستغلون مواد ويأتون بمعلومات مخالفة أو تغيّر تفكير الطالب. هناك أهالٍ لا يرغبون التدخل في تربية أبنائهم)). وختمت: ((لكل إنسان الحق في تربية أبنائه وفقاً لمبادئه وأفكاره)).

القضية ما زالت متفاعلة، والآراء حول ما قالته المعلمة بين مؤيد ومعارض، والموضوع لا يقتصر على العاملين في الميدان التربوي الذين أدلى بعضهم بدلوه فيه، وإنما يتعداه إلى فئات المجتمع الأخرى، والأمر يستحق الاهتمام فعلاً، ليس لأنها المرة الأولى التي يثار فيها، فثنائية التربية والتعليم مثارة منذ عقود، والسؤال حول كون التعليم مهنة أم رسالة مطروح منذ زمن، ودور المعلم محل حوارات لا تنتهي عبر كل الأجيال منذ أن عرف التعليم طريقه إلى البشر، ومنذ أن كاد المعلم أن يكون رسولاً في قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي المعروفة، والتي قالها قبل قرن من الزمان تقريباً.

ما يستوجب الاهتمام هو أن الأجيال تتغير من زمن إلى زمن، والأفكار تتبدل من جيل إلى جيل، والآراء تختلف من عصر إلى عصر، فما كان مسلَّماً به قبل قرن أو أكثر أصبح محل جدل وخلاف في وقتنا هذا، لذلك ربما تبدو بعض الآراء التي نسمعها حول هذه القضية لدى جيلٍ ما غريبة مرفوضة وخارجة عن المألوف، بينما تبدو لدى جيلٍ آخر منطقية مقبولة ومألوفة.

العلاقة بين التربية والتعليم عند البعض غير قابلة للنقاش، بينما هي اليوم على أرض الواقع مطروحة للنقاش في المنصات. هذه واحدة من ظواهر العصر التي يجب أن نسلّم لها.