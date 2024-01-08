حرب بكين ضد «لوكهيد».. الأسباب والخلفيات

شركة ((لوكهيد مارتن))، لمن لا يعرفها، شركة أمريكية عملاقة، تعد اليوم من أكبر الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية على مستوى العالم دخلاً وتوظيفاً وإنتاجاً للمقاتلات الحربية المتطورة، ومحركات الطائرات، ومركبات ومكوكات الفضاء، وطائرات الشحن العسكرية العملاقة، وأنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت قيمتها السوقية في نهاية عام 2022، نحو 11.58 مليار دولار.

هذه الشركة، التي تعمل مقاولاً دفاعياً للولايات المتحدة، من بعد أن كانت متخصصة لسنوات طويلة في صناعة طائرات الركاب المدنية (مثل طائرة لوكهيد 1011 تراستار الفخمة)، باتت هي ــ ونظيرتها الأمريكية الأخرى ((نورثروب غرومان)) ــ هدفاً رئيساً لحملة مقاطعة صينية، بسبب مواصلة واشنطن عملية تزويد تايوان بأسلحة متطورة من إنتاج لوكهيد مارتن، والتي كان آخرها صفقة بقيمة 300 مليون دولار، لربط نظام المعلومات التكتيكية لسلاح الجو التايواني، مع نظام حلف الناتو، من أجل تحسين قدرات تايوان في مجال القيادة والسيطرة وأنظمة التواصل والحاسوب، وتعزيز الاستعداد التشغيلي لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من قبل بكين. هذا علماً بأن هذه الصفقة بين واشنطن وتايبيه، هي الثانية عشرة منذ تولي الرئيس جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن بكين، التي تعتبر تايوان إقليماً متمرداً، وتطالب بعودتها إلى السيادة الصينية، وتندد بسياسات واشنطن الداعمة لها، سبق لها أن اتخذت منذ يوليو 2020، عدداً من الإجراءات ضد شركة ((لوكهيد مارتن))، منها: وضعها على قائمة الكيانات غير الموثوق بها، ومطالبتها بغرامات تبلغ ضعف حجم مبيعاتها العسكرية لتايوان، وحظر دخول مديريها وموظفيها إلى الأراضي الصينية، وغيرها من الإجراءات التي لم تتضرر منها الشركة قيد أنملة، لسبب بسيط، هو عدم وجود الكثير من الأعمال والاستثمارات المباشرة لها داخل الصين، وهو ما جعل معلقاً أمريكياً يصف العقوبات الصينية بأنها ((مزحة))، وأن لا أحد في الولايات المتحدة يكترث بها.

غير أن بكين تدعي أن العديد من الكيانات التابعة لشركة ((لوكهيد مارتن))، تعمل داخل الصين في مجالات الطاقة والإلكترونيات وقطع غيار الطائرات. ولعل هذه الجزئية الأخيرة، هي التي دفعت بعض المعلقين إلى تساؤل مفاده هو ((لماذا لم تلجأ بكين إلى ضرب هذه الكيانات وطردها، طالما هي مرتبطة بشركة معادية؟))، والجواب ــ بطبيعة الحال ــ هو أن خروجها من الصين معناه ذهابها للاستثمار في دول أخرى معادية أو منافسة للصين، مثل الهند وفيتنام، وبالتالي، حرمان الصناعة الصينية من بعض احتياجاتها التقنية.

ولا حاجة لنا للقول إن هذه المعركة المشتعلة بين الحكومة الصينية والشركة الأمريكية، مرتبطة بصورة أو بأخرى بتأزم العلاقات الأمريكية ــ الصينية، والتي لم تنجح القمة التي عقدها الرئيس الصيني ((شي جينبينغ)) مع نظيره الأمريكي في سان فرانسيسكو، في نوفمبر المنصرم، على هامش اجتماعات قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادي (إيبك)، في حلحلتها أو تخفيفها، خصوصاً في ما يتعلق بتايوان، بدليل تجديد الرئيس الأمريكي تأكيداته بأن سياسة ((صين واحدة)) التي تنتهجها إدارته، لا تعني الموافقة على أي إجراءات أحادية الجانب من قبل بكين، لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان.

ولهذا السبب، تجاهلت واشنطن ملاحظات ومناشدات بكين بأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض بشكل خطير سيادة الصين ووحدتها وأمنها القومي، وتضر بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وترسل رسالة خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى إعلان استقلال تايوان، وواصلت تزويد الأخيرة بأسلحة دفاعية، وبأنظمة دقيقة جديدة، كي تمكنها من استبدال أنظمتها القديمة غير القادرة على التفاعل والاندماج كما يجب مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي، وأنظمة حلف الناتو، والأنظمة المستخدمة في المعدات والأسلحة التي اشترتها تايبيه من فرنسا، مثل طائرات ((الميراج 200))، وفرقاطات ((لافايات)).

أما الصين، ولنفس الأسباب، فقد واصلت مناوراتها وطلعاتها الجوية عبر مضيق تايوان بشكل يومي، مع إرسال المناطيد الحاملة لكاميرات استطلاع دقيقة، بعد مضي أقل من شهر على قمة سان فرانسيسكو المشار إليها.