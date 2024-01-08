رئيسة وزراء بنغلاديش تفوز بولاية رابعة

قالت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش، أمس، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد فازت برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة.

ووفقاً لنتائج غير رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل حزبها ((رابطة عوامي)) على 165 مقعداً من أصل 224 مقعداً في الانتخابات التي جرت الأحد. ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.

وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلاديش الوطني، الانتخابات بعد أن رفضت الشيخة حسينة مطالبه بالاستقالة والسماح لسلطة محايدة بإدارة الانتخابات.

واتهمت حسينة المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.

وقال قاضي حبيب الأول، كبير مفوضي الانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40 في المئة.

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