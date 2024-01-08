الجيش السوداني يقصف مواقع لـ«الدعم السريع» بالمدفعية والمسيرات

قصف الجيش السوداني، أمس، بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسط استمرار معاناة السكان في أحياء أم درمان من انقطاع المياه وسوء شبكات الاتصالات.

وأفاد شهود، بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة والمسيرات صباح أمس أهدافاً لقوات الدعم السريع في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم. وأضافوا أن أحياء جبرة والصحافة المحيطة بسلاح المدرعات تعرضت إلى ضربات مدفعية مكثفة.

وذكر الشهود أن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من أحياء الأزهري والنهضة المجاورة لأرض المعسكرات والمدينة الرياضية التابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، كما شوهدت أعمدة دخان في منطقة شرق النيل بمدينة الخرطوم بحري.

وفي أم درمان، التي تشكل، إلى جانب الخرطوم وبحري، العاصمة الكبرى، يسود هدوء حذر وسط استمرار معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه لأكثر من أسبوع، إلى جانب سوء حالة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتوقفت محطتان رئيسيتان للمياه عن العمل بسبب نقص محاليل الكلور اللازمة لتنقية المياه، وتفقد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عدداً من الحارات والمناطق بمحلية كرري، للوقوف على تداعيات أزمة شح المياه.

وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، اتهمت ((لجان مقاومة مدني)) قوات الدعم السريع بسرقة ونهب سيارات المواطنين من داخل منازلهم في كل الأحياء والقرى في المدينة.

فيما تنفي قوات الدعم السريع مراراً صلتها بتلك الانتهاكات وتلقي باللائمة على من تطلق عليهم المنفلتين من أذرع النظام السابق.

وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على 4 ولايات في إقليم دارفور غربي السودان من أصل 5 ولايات بما في ذلك فِرق ومقرات الجيش، إلى جانب سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

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