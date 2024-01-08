النازحون السوريون في لبنان.. بارقة أمل على درب «العودة»

وسط ((تضعضع)) داخلي حيال قضية النزوح السوري في لبنان، قفز إلى الواجهة إعلان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أنه لمس تغييراً إيجابياً في مواقف دول أوروبية من ملف النازحين، مرفقاً بإشارته إلى أن فريق عمل اختصاصياً يعكف حالياً على متابعة معلومات النازحين التي تسلمها لبنان من المفوضية العليا للاجئين مؤخراً، وعلى معالجة ولادات النازحين كي ((لا يتحولوا إلى مكتومي القيد))، علماً أن الموقف الدولي من قضية النزوح ((القديم)) و((المستجد)) كان، حتى الأمس القريب، غير مشجع للعودة الطوعية للسوريين، باعتبار أن الأرضية السورية غير جاهزة بعد لاستقبالهم، في حين كان الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل يوينو، أعلن أنه ((لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي، ويجب مساعدتهم في لبنان))، فهل يمكن أن يمهد التبدل الذي تحدث عنه البيسري لفتح باب ((العودة)) في المرحلة المقبلة؟

وفي غمرة طوفان التصريحات من مختلف القوى السياسية حول ملف اللجوء السوري، وموجة النزوح المتدفقة من المعابر الحدودية غير الشرعية، تجدر الإشارة إلى أن التطورات المحلية والإقليمية المتسارعة كانت قذفت بملف النازحين السوريين إلى خلفية المشهد الداخلي في الأشهر الماضية، غير أن ذلك لا يعني أن التحدي الذي يمثله والخطر الذي يشكله على الديموغرافيا والأمن اللبنانيين لم يعودا ماثليْن، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيدها لـ((البيان))، من كون هذا الملف سيبقى يراوح سلباً في الداخل، إلى أن يتغير واقع من اثنين: السياسة الرسمية المتبعة في التعاطي مع هذه القضية، والموقف الدولي منها.

كما تجدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش أعلنت، في بيان صدر عنها، إحباط محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية، خلال الأسبوعين الفائتين.

وفي الانتظار، ارتفع منسوب الكلام عن أن لبنان الرسمي، ومهما صعد في المواقف، لن يبلغ خطوة إعادة السوريين إلى بلادهم خلافاً لإرادة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، بينما ثمة إجماع على أن ملف النازحين السوريين بات الملف المتفجر الأكبر، إذ مع كل مسعى، يعود لبنان خائباً، نتيجة الضغوط التي تمارس وتعرقل أي مسعى لعودة النازحين إلى ديارهم، وذلك من بوابة كونها جزءاً من خطة إعمار سوريا، التي لم يُتفق في شأنها بعد، عربياً ودولياً.

أما التحدي الأساس، فيبقى ماثلاً، ومفاده: أين هو ملف لبنان المتماسك، دبلوماسياً، لطرح خيارات التعاطي مع عودة النازحين إلى ديارهم، لجهة المسارات والآليات، كالمعوقات؟

وفي السياق، يجدر التذكير بأن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وخلال ترؤسه وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في نيويورك، في 21 سبتمبر من العام الفائت، أشار إلى أن عبء الموجات المتتالية من النزوح بات ((يهدد وجود لبنان في الصميم)).

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