نازحو غزة يواجهون الجوع والعطش والمرض

يعيش مئات الآلاف من النازحين في جنوبي غزة، في ظل أزمة إنسانية تتفاقم كل ساعة، وتدفع كل شبكة أمان ممكنة إلى حافة الهاوية، يغتسلون في مياه البحر الملوثة، وينامون في خيامٍ مكتظة، ويأكلون القليل من الخبز، ويعيشون أزمة عطش في غياب المياه الصالحة.

ولا يحصل النازحون الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة على مياه صالحة للشرب، إلا بشق الأنفس، حيث تفتقر هذه المخيمات إلى خدمات المياه والصرف الصحي، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق. وأصبحت طوابير الانتظار جزءاً من حياة سكّان القطاع، الذين يصطفون في طوابير طويلة منذ الفجر، كي يحصلوا على بعض المياه، ويعودوا لأطفالهم وعوائلهم العطشى ببضعة لترات، لا تكفي إلا ليومٍ واحد، فيما يظل تدبير اليوم التالي مجهولاً متروكاً للحظ، إن تمكنوا من النجاة من الصواريخ ليلاً.

مجاعة وأوبئة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المجاعة والجفاف والأوبئة تشكل مثلث الموت الذي يحاصر 1.9 مليون نازح في أماكن الإيواء بقطاع غزة داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها التدخل العاجل لمنع الكارثة الصحية والإنسانية التي يتعرض لها النازحون.

من جهته، قال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة ((إكس)) إن ((الجميع في غزة جائعون! إن تخطي وجبات الطعام هو القاعدة، وكل يوم يمثل بحثاً يائساً عن القوت. غالباً ما يمضي الناس طوال النهار والليل دون تناول الطعام. الكبار يعانون من الجوع، حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام)).

ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لخطر خاص، في حين أن ((نصف سكان غزة يتضورون جوعاً))، وفقاً للمنظمات الإنسانية الأممية،وتؤكد منظمة الأمم للطفولة ((يونيسف))، أن غزة هي أخطر مكان على الأطفال في العالم. وفي آخر تقرير للمنظمة، فقد أشارت إلى أن التحدي لا ينحصر في عدم توفر مكان آمن من القصف والعمليات الحربية، بل يمتد إلى الظروف المأساوية الناتجة عن تدمير البنية التحتية، ما أدى إلى شلل الخدمات، وانهيار القطاع الصحي، مع كل ما يعنيه ذلك من عجز العائلات عن تقديم الأكل والشرب لأطفالها، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه تم توثيق أمراض وحالات في الملاجئ بجميع أنحاء القطاع من منتصف أكتوبر الماضي، إلى منتصف نهاية ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن ما يقرب من 180 ألف شخص يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فضلاً عن وجود 136 ألفاً و400 حالة إسهال، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، إضافة إلى إصابة 55 ألفاً و400 شخص بالجرب، و5330 بالجدري.

ويصعب علاج المرضى في غزّة، مع انهيار القطاع الصحي، وانقطاع معظم أنواع الأدوية.

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