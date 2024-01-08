روسيا تشن هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا

أطلقت روسيا أحدث وابل من الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والصواريخ الموجهة على أهداف أوكرانية، أمس، حيث شنت هجوماً واسع النطاق على مناطق بالقرب من الخطوط الأمامية للقتال في الشرق، وكذلك في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، وتردد مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، فيما قالت موسكو إن قواتها ((استخدمت صواريخ دقيقة بعيدة المدى تطلق من البحر أو الجو، وأجلت نحو 300 شخص من سكان مدينة حدودية مع أوكرانيا، تتعرض منذ أيام لهجمات خوفاً من استهدافها برد انتقامي)).

واستهدفت هجمات، أمس، عدداً مهماً من المناطق الحضرية، في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا 51 صاروخاً من مختلف الأنواع، فضلاً عن ثماني طائرات مسيرة على أوكرانيا، بحسب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني الذي أضاف ((أن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 18 صاروخاً موجهاً وجميع الطائرات المسيرة)).

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استخدمت صواريخ دقيقة بعيدة المدى تطلق من البحر أو الجو، منها صواريخ كينجال (الخنجر)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لضرب ما أسمته ((منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني)).

في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، قتلت امرأة في هجوم صاروخي خارج مدينة كريفي ريه وأصيب 24 شخصاً في هجوم على بلدة نوفوموسكوفسك.

وفي كريفي ريه نفسها، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تضرر أكثر من 20 منزلاً ومركزاً للتسوق في الهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك.

وسقطت أربعة صواريخ على الأقل على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مما أدى إلى إصابة شخص واحد، حسبما قال رئيس البلدية ايهور تيريخوف.

وقالت السلطات في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا ((إن شخصين لقيا حتفهما عندما سمعت ستة انفجارات على الأقل، خلال الهجوم الصاروخي الصباحي)).

أما في زابوروجيا، وهي مدينة رئيسية بالجنوب تقع على نهر دنيبرو، أصيب شخصان في هجوم صاروخي على منطقة سكنية، بحسب الحاكم الإقليمي يوري مالاشكو.

في غضون ذلك، شنت القوات الروسية 131 هجوماً مدفعياً على منطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة، بحسب الحاكم أولكسندر بروكودين.

ويتم استهداف مدينة خيرسون والمنطقة المحيطة بها بشكل مستمر، منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة إلى الجانب الشرقي من نهر دنيبرو في خريف عام 2022.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في مناطق أخرى، منها دنيبروبتروفسك وخملنيتسكي، إن مدنهم أيضاً تعرضت ((لهجوم صاروخي كبير)) من قبل روسيا.

في الأثناء، أجلت السلطات الروسية نحو 300 شخص من سكان مدينة حدودية مع أوكرانيا، تتعرض منذ أيام لهجمات تشنّها قوات كييف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشسلاف غلادكوف. وقال غلادكوف في مقطع مصور على تلغرام: ((يتم حالياً إيواء نحو 300 من سكان بلغورود، ممن اتخذوا قراراً بالمغادرة موقتاً، في مراكز إيواء)) في 3 مناطق تقع على مسافة أبعد من الحدود.

وأضاف: ((تلقينا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 1300 طلب لإرسال أطفال إلى مخيمات مدرسية خارج المدينة، في مناطق أخرى)). واقترح المسؤول المحلي على سكان المدينة الراغبين، إجلاءهم منها، مع ارتفاع وتيرة القصف، وخوفاً من رد انتقامي من كييف.

وبعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب، تحول الجانبان إلى زيادة الضربات الجوية على أراضي الطرف الآخر، بعد معاناة لتحقيق مكاسب كبيرة على طول خطوط الجبهة. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخاً أوكرانياً من طراز ((إس 200)) فوق مقاطعة بيلغورود، وذلك بعد أن تم تعديله لإصابة أهداف أرضية.

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