مقتل 250 فلسطينياً خلال 24 ساعة في غزة

دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع دون أي مؤشرات على تراجع حدتها، مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مستمرة على مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، حيث كثفت إسرائيل هجماتها على خانيونس ومخيم المغازي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 250 شخصاً وإصابة 510 جراء قصف إسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 23,084 وإصابة 58,926.

وأعلنت الوزارة، أمس، وصول 83 قتيلاً و99 مصاباً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما ذكر شهود أن مسعفين ومرضى ونازحين يفرون من المستشفى الرئيسي في وسط غزة مع اقتراب القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

وانسحبت منظمة أطباء بلا حدود، ومنظمات إغاثة أخرى من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، قائلة: إن الوضع خطير للغاية. أدى ذلك إلى انتشار الذعر بين الأشخاص الذين لجأوا هناك، مما دفع الكثيرين إلى الانضمام إلى مئات الآلاف الذين فروا إلى جنوب المنطقة المحاصرة.

وأفاد شهود بأن قوات إسرائيلية تواصل قصف منطقة قيزان النجار في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وتحاول التقدم إليها. فيما تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الجيش في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب شرق خانيونس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 28 شخصاً ارتقوا في قصف إسرائيلي على منازل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى وجود عدد من المصابين.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 19 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك في قطاع غزة، حيث تتواصل الاشتباكات وسط القطاع وجنوبه مع استمرار القصف.

وحسب أحدث بيانات نشرها الجيش أمس، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحاً منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ الإجمالي 2438 جريحاً منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.

أما عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين، فقد بلغ 519 منذ بدء الحرب، منهم نحو 189 منذ بدء الهجوم البري.

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