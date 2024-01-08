إسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة «الطويلة» من الحرب

بدأت إسرائيل رسمياً المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، وصفها وزير الدفاع يوآف غالانت بأنها طويلة وتقضي بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدد، وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.

وقال غالانت في تصريح لصحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية، إن القوات الإسرائيلية ستتحوّل مما سماه ((مرحلة المناورة المكثفة في الحرب)) إلى ((أنواع مختلفة من العمليات الخاصة))، من دون تحديد موعد البدء بذلك، أو تفصيلات عن هذه العمليات، ولكنه حذّر من أن ((الفصل التالي من الحرب سيستمر فترة أطول)).

وفيما لم تعلن إسرائيل رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الجيش ((انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة مع قوات أصغر حجماً)).

سحب قوات

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من ((القصف الكثيف إلى القصف المحدد، وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود)).

وتمثلت أولى مراحل الحرب في غزة بالنسبة لإسرائيل، في شن غارات جوية مكثفة على القطاع، في حين تمثلت المرحلة الثانية في الدخول البري للقطاع، بينما تتمثل المرحلة الثالثة، وفقاً للمصادر الإسرائيلية، في إقامة منطقة عازلة على أطراف قطاع غزة، وإبقاء الآليات العسكرية الإسرائيلية هناك، في وضع الاستعداد، لتدخل القطاع متى شاءت.

وتشمل المرحلة الثالثة، بحسب موقع ((والاه))، القيام بمداهمات موضعية مثل تلك التي شهدتها مناطق بيت لاهيا والشجاعية والدرج والتفاح في الأيام الأخيرة، ولا يستبعد الجيش العودة لاحقاً إلى قتال على نطاق أوسع، مثلما كان عليه الحال في المرحلة الثانية التي اعتمدت على استخدام قوة كبيرة من ناحية حجم الوحدات العسكرية وقوة النيران والقصف المكثّف.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، ستواصل الفرقة 98 في جيش إسرائيل عملياتها في جنوبي القطاع بالاعتماد على استخدام النيران المكثفة، وخاصة في خانيونس، وتشير تقديرات الجيش إلى أنه على الرغم من تقدّمه في القتال في قطاع غزة، فإن حركة ((حماس)) لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ من شمالي ووسط القطاع.

وأفادت ((القناة 12)) بأن الجيش بدأ المرحلة الثالثة في شمالي قطاع غزة على الرغم من عدم إعلانه رسمياً عن ذلك، وذكرت أن الجيش بدأ يغيّر شكل القتال في شمالي القطاع، وشرع بعمليات مداهمة تنفّذها قوات بأحجام مختلفة ضد أهداف محددة.

في الاثناء، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى اتباع نهج أقل حدة في حربها على قطاع غزة، لتفادي التسبب بالأذى لمزيد من الأبرياء. جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها، أمس، عبر منصة ((X)) في ختام اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي التقته فور وصولها إسرائيل في إطار جولة غير محددة المدة، تشمل أيضا فلسطين ومصر ولبنان. وقالت إنه يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، دون التسبب في الأذى للعديد من الأبرياء.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، إنه يتعين على دول ((مجموعة السبع)) أن تعمل على الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، والضغط على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية، مضيفاً أنه ناقش القضية مع نظيريه من بريطانيا وفرنسا. ونقلت الوزارة عن تاياني قوله في بيان إن ((دول مجموعة السبع تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لإيجاد مخرج سريع من المرحلة العسكرية))، وذلك مع بدء إيطاليا رئاستها لمجموعة السبع لمدة عام.

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