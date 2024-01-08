«التوطين»: 99 % من العمال المسجلين لدى الوزارة خاضعون لـ«حماية»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 99 % من العمال المسجلين لدى الوزارة خاضعون لبرنامج حماية، الذي يسهم في حمايتهم من تداعيات امتناع أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، مشيرة إلى أن 24 ألفاً استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة وغيره من المستحقات القانونية.

مستحقات العمال

وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية تجاوزت قيمتها 202 مليون درهم، بمتوسط 8 آلاف درهم ما تم سداده كمستحقات لكل عامل، وبلغت المستحقات لبعض الحالات 20 ألف درهم.

وأطلق المجمع التأميني منظومة للتأمين على الحقوق العمالية للعمالة المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين في أكتوبر 2018، وذلك كنظام بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفي المخصص لكل عام بواقع 3000 درهم، ويهدف النظام لحماية العامل من تداعيات امتناع وعدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية وبتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.

أتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأمين على حقوق العمال للمنشآت حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد الخيارين، سداد ضمان مصرفي عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناءً على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، أو سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين التي تختلف أسعارها بحسب فئة العامل وتصنيف المنشأة من ناحية الخطورة.

وتشمل تغطيات التأمين الأجور وبحد أقصى أجر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية، إلى جانب أي مستحقات عمالية واردة في القانون.

تصريح العمل

ويقوم صاحب العمل بسداد القسط التأميني عن الفترة التأمينية الواحدة عند إصدار أو تجديد تصريح العمل، ويقوم المجمع التأميني بالسداد لحساب المحكمة بناءً على أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة، ولكن لا يعني ذلك إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ عن بعض الحالات التي تغطيها الوثيقة التأمينية، ولا يقوم المجمع التأميني بمطالبة صاحب العمل باسترداد ما تم دفعه بموجب الوثيقة التأمينية في بعض الحالات، ومنها تكاليف نقل الجثمان في حالة وفاة العامل، ووجود تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية.

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