متعاف يروي قصة وقوعه في براثن الإدمان

تلعب قوة الإرادة وما يصاحبها من دعم عائلي ورعاية يقدمها المتخصصون دوراً أساسياً في مواجهة تحدي الإدمان، وتسهم في تحقيق النجاح والعودة للاندماج الطبيعي في المجتمع، إذ يعتبر الإدمان تحدياً بالغ الخطورة والصعوبة نظراً لتأثيره السلبي على الجسم والعقل.

وتظهر العديد من القصص أن قرار التخلص من الإدمان يترتب عليه تحديات كبيرة، يتجلى أهمها في القدرة على مواجهة الرغبات القوية في التعاطي، لتبرز هنا قوة الإرادة باعتبارها المحرك الدافع الذي يقود الشخص نحو تحقيق هدفه وتعزيز قوته العقلية من خلال تطوير استراتيجيات فعالة مثل الاعتماد على دعم العائلة والأصدقاء، واللجوء إلى الخدمات المتخصصة.

وتبدو قصة (ص أ) واحدة من تلك القصص التي تظهر مدى خطورة وقوع الأشخاص في براثن الإدمان، وتؤكد أهمية قوة الإرادة، ووجود المساندة من قبل الأسرة والمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات العلاج وفق عدد من المستويات النفسية والصحية والبدنية.

وتبدأ حكاية (ص أ) بوقوعه في دوامة الإدمان بعمر 14 سنة، ويقول ((أخذت العديد من أنواع الحبوب المخدرة، التي بدأت كنوع من التجربة التي شجعتها البيئة المحيطة من أصدقاء السوء، حيث كنت أذهب للنادي وألعب بمزيج من القوة والنشاط والثقة العالية بالنفس، وقد أعجبني ذلك)).

وأضاف: ذلك التأثير الذي كنت أشعر به لم يعد ذاته فبدأت بالبحث عن مواد أخرى، فجربت أصنافاً عدة وكان هذا باب الوصول إلى القاع الذي بدأت منه دوامة من السرقة وخيانة ثقة المحيطين من الأصدقاء، والتعامل مع بائعين للحصول على ما أريد لأجد نفسي في الشارع، وما تبع ذلك من مشاكل وانتكاسات متتالية، فمن يدخل في مرحلة التعاطي ينهار عالمه تعليمياً واجتماعياً وقانونياً.

وتابع (ص أ) أنه دخل للعلاج في مركز إرادة للعلاج والتأهيل أول مرة في العام 2018، حيث تعامل مع الأمر باستهتار، مما قاد إلى دخوله وخروجه من المركز مرات عديدة، تعرض خلالها للكثير من المشاكل التي أوصلته إلى القاع، حيث لا مال ولا أسرة، فضلاً عن تجاهل العائلة بأكملها له نظراً لخيبة الأمل وفقدان الثقة.

واتخذ (ص أ) قراره الحاسم بضرورة تحدي رغبته والخروج من دوامة الإدمان حيث دخل المركز من أجل علاج شامل للإدمان بشقه الطبي، علاوة على ما يقدمه أخصائيون مهمتهم تنمية المهارات وتعزيز الثقة بالنفس وكيفية التعامل مع الانتكاسة، وسبل حماية الذات، ونتيجة لقوة الإرادة تمكن من استكمال علاجه في المركز.

ويقول: تعافيت منذ 6 أشهر والحمد لله حيث أنهيت دورة في الحاسوب نظمها المركز وكانت ذات فائدة كبيرة فأنا في رحلة بحث عن العمل، ولدي الرغبة في الالتحاق بالوظيفة، خصوصاً أن هذه الدورة منحتني بعض المهارات المهمة حول مبادئ استخدام الحاسوب، وهو أمر أشكر عليه ((إرادة)).

وأكد أن أشرس ما في المخدرات يكمن في كونها تفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من صور الانحراف الأخرى كالسرقات، والاختلاسات، والانتحار، والقتل، والتفكك، والانهيار الأخلاقي، والاقتصادي.

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