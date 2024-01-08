«مدينة شخبوط الطبية» تعالج مسنّة من السرطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المتخصصة في رعاية الحالات الحرجة والمعقدة، في استخدام أفضل التقنيات التشخيصية والتدخل الجراحي الطفيف بمساعدة الروبوت، لعلاج مريضة تعاني من سرطان بطانة الرحم، وتعافيها التام من المرض.
ويصيب سرطان الرحم طبقات خلايا الرحم، والتي تسمى بطانة الرحم، ويعد هذا النوع من السرطان، سادس الأنواع شيوعاً بين النساء عالمياً، وفي المرتبة 15 بين الأنواع الأكثر شيوعاً بالعموم، ويسهم التشخيص المُبكر في علاج سرطان بطانة الرحم بشكل كبير.
وتم تشخيص إصابة المريضة بالسرطان، وتم تحويلها من مستشفى الكورنيش في أبوظبي، إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم، حيث أخذ المتخصصون خزعة للكشف عن الخلايا السرطانية وانتشارها، وهذا الإجراء هو البديل عن التدخل الجراحي الذي كان يتطلب استئصال الغدة، وتشريحها لفحص الأنسجة والتأكد من تشخيص الإصابة بمرض السرطان، وهو ما ينتج عنه عادةً مخاطر مثل الالتهابات وتلف الأعصاب والانصمام الخثاري.
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