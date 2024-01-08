«مدينة شخبوط الطبية» تعالج مسنّة من السرطان

نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المتخصصة في رعاية الحالات الحرجة والمعقدة، في استخدام أفضل التقنيات التشخيصية والتدخل الجراحي الطفيف بمساعدة الروبوت، لعلاج مريضة تعاني من سرطان بطانة الرحم، وتعافيها التام من المرض.

ويصيب سرطان الرحم طبقات خلايا الرحم، والتي تسمى بطانة الرحم، ويعد هذا النوع من السرطان، سادس الأنواع شيوعاً بين النساء عالمياً، وفي المرتبة 15 بين الأنواع الأكثر شيوعاً بالعموم، ويسهم التشخيص المُبكر في علاج سرطان بطانة الرحم بشكل كبير.

وتم تشخيص إصابة المريضة بالسرطان، وتم تحويلها من مستشفى الكورنيش في أبوظبي، إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم، حيث أخذ المتخصصون خزعة للكشف عن الخلايا السرطانية وانتشارها، وهذا الإجراء هو البديل عن التدخل الجراحي الذي كان يتطلب استئصال الغدة، وتشريحها لفحص الأنسجة والتأكد من تشخيص الإصابة بمرض السرطان، وهو ما ينتج عنه عادةً مخاطر مثل الالتهابات وتلف الأعصاب والانصمام الخثاري.

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