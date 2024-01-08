62 % زواج المواطنين من مواطنات برأس الخيمة

أعلنت محاكم رأس الخيمة عن تسجيل 1051 عقد زواج العام الماضي ، مقابل 983 عقداً في 2022.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم رأس الخيمة، ان الدائرة سجّلت الحصة الأكبر من عقود الزواج المبرمة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، بواقع 648 حالة، بنسبة بلغت نحو 62 % من إجمالي حالات الزواج المسجلة، تليها عقود زواج بين زوجين غير إماراتيين بواقع 251، بجانب حالات زواج أخرى متفرقة، بواقع 152 حالة زواج.

وأشار الخاطري إلى ارتفاع عدد عقود الزواج بين المواطنين خلال العام الماضي، بنسبة 10.76 %، وبواقع ارتفاع 63 عقداً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووفقاً للبيانات، فقد سجل شهر مارس أعلى عدد للعقود خلال 2023، والتي بلغت 104 عقود.

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