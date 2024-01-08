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481 منشأة مسجلة في «دبي الطبية» بنمو 12 % خلال 2023

1/8/2024 7:27:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مدينة دبي الطبية ارتفاع معدل نمو المنشآت المسجلة فيها بنسبة 12 % العام الماضي، ليرتفع عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة، من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام 19 أخرى بتوسيع نطاق عملياتها.

وقال سالم دحمان، مدير إدارة الاتصال والتسويق في سلطة المدينة، إن العام الماضي شهد عدة إنجازات، من بينها وضع حجر الأساس لـ((مستشفى برايم))، وتوسيع ((مستشفى مورفيلدز دبي للعيون))، فيما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة مقراً إقليمياً لها، إلى 130 شركة حتى اليوم.

وقال دحمان: ((تواصل ((منصة سي 37)) مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في الدولة، والتي أطلقتها مدينة دبي الطبية في عام 2021، تمكين مفهوم ((الرعاية الطبية بلا حدود))، ومنح الأطباء الزائرين من خارج الدولة والأطباء العاملين فيها، فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام مرن، حيث تقوم المنصة بمتابعة العمليات التشغيلية للأطباء، لتمكينهم من التركيز على تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية)).

ولفت إلى أن الميزات التي تتمتع بها ((منصة سي 37)) أثمرت عن نجاحها خلال عام 2023، في زيادة عدد الأطباء المسجلين لديها بنسبة 300 %، نصفهم خبراء دوليون، قدموا خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي، وقاموا بـ5619 إجراء طبياً، ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة ومستقلة.

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