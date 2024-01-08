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سلطان القاسمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي

1/8/2024 7:27:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً، يمثلون عدة دول عربية، وتستمر فعالياته لمدة 7 أيام حتى 14 من يناير الجاري.

وشاهد سموه مادة مسجلة، تناولت حياة الشعراء المكرمين في المهرجان، وأبرز إنجازاتهم، وأهم أعمالهم الشعرية، وجهودهم الحثيثة في عالم الشعر العربي، الأمر الذي أسهم في تتويجهم بجائزة الشارقة للشعر العربي، كما ثمن الشعراء خلال المادة المسجلة دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في رعاية الشعر بالوطن العربي، من خلال بيوت الشعر والمهرجانات الشعرية، والاحتفاء بالشعراء وتكريمهم.

وكرم سموه شخصيتي المهرجان الفائزتين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2024 في نسختها الـ12، وهما: علي الشعالي من دولة الإمارات، وعارف الساعدي من جمهورية العراق، كما كرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة، حيث فاز بالمركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه ((بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي))، فيما نال المركز الثاني الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه ((بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي))، وحاز المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه ((بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي)).

وتقام النسخة العشرون من مهرجان الشارقة للشعر العربي على مدار 7 أيام، بمشاركة 70 شاعراً وناقداً وإعلامياً، يمثلون مختلف الدول العربية، ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات والمتميزة، حيث يشهد عدة أمسيات وجلسات شعرية، كما ستقدم الدورة الحالية توقيع دواوين شعرية جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وتنظيم ندوة فكرية بعنوان ((تطور لغة الشعر العربي))، يناقشها 7 نقاد عرب، بينما سينتقل المهرجان إلى خورفكان في يومه السابع، ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.

ويسهم مهرجان الشارقة للشعر العربي في الحفاظ على المرتكزات الأساسية للشعر ورعاية الموروث الشعري، مما يسهم في إثراء الساحة الشعرية بإنتاج أدبي شعري متخصص، من خلال احتضان الشعراء ومتذوقي الشعر وتنظيم ملتقى للأمسيات الشعرية.

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