الفائزون لــ «البيان»: محمد بن راشد صانع الأمل العربي وقائد التغيير الإيجابي

أكد الفائزون بجوائز مبادرة ((نوابغ العرب)) في دورتها الأولى ضمن فئاتها الست، لــ ((البيان))، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صانع الأمل العربي وقائد التغيير الإيجابي.

وأفادوا بأن الجائزة تحتفي بالعقول العربية المتميزة التي أسهمت إبداعاتها وابتكاراتها في إثراء المجتمع العلمي والمعرفي والثقافي والأدبي العالمي، بإنجازات استثنائية، واستئناف مساهمة منطقتنا وأبنائها في مسيرة الحضارة الإنسانية، ترجمة لرؤية وفكر سموه المبدع والخلاق، في أن استئناف الحضارة العربية يأتي من خلال تمكين صناعها الحقيقيين.

وقالوا: إن الجائزة تضع الأمل على رأس الرهانات المستقبلية الكبرى، وإن التكريم وسام رفيع من قبل سموه لنخبة من العقول العربية المبدعة في مجالات عدة، وتحفيز وإلهام للملايين من العقول والشباب في العالم العربي وخارجه، لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات العربية وللبشرية.

الأدب والفنون

وعبر البروفيسور واسيني الأعرج الفائز بجائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة ((الأدب والفنون))، عن سعادته بالتكريم، ووصفه بأنه تكريم الكبير الذي يذهب نحو القلب بلا حواجز، ويمنحه المزيد من الثقة فيما تقوم به الكتابة داخل الصمت والعزلة.

وأردف بأن هذه الجائزة تضيف مسؤولية أخرى على من يحوزها، وتهدف إلى إتاحة فرصة أكبر ما يمكن للعرب لينتجوا ويبدعوا في بلدانهم، خاصة وأن لدينا طاقات ومواهب كبيرة، ولكن تحتاج إلى الإبراز والتشجيع.

وأضاف: إن هذه الجائزة الكبيرة التي تبناها ورعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومنحها من رؤيته الإبداعية الخلاقة يمكن وصفها بأنها بمكانة جائزة نوبل، وبدورها ستسهم في تعزيز وتغيير خارطة الإبداع العربي في المستقبل.

والجائزة تؤكد أن العمل الجاد يجد دوماً ما يستحقه من اهتمام، ويفتح أمامه سبل الارتفاع بالثقافة والفنون نحو العالمية والإنسانية، لهذا نحتاج اليوم إلى ((مرصد ترجمي عربي)) حقيقي وكبير، يكون جسراً بيننا وبين الثقافات العالمية لنخلق مشتركاً بيننا وبين الأمم الأخرى.

فكرة عظيمة

وقال: إن نبل هذه الجائزة يتمثل في أنها بُنِيت على فكرة عظيمة تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مضيفاً: كيف نجعل من طاقتنا العربية الخلاقة وسيلة لتغيير أوضاعنا الصعبة، فما نحن فيه يجب أن يتغير بالعلم والثقافة والمبادرات الكبيرة والإيمان بأن مجتمعاً آخر أكثر نوراً وأقل ظلمة في انتظارنا.

وتساءل، لمَ لا تكون هذه الجائزة هي العتبة الأولى لرفع التحدي عالياً والسمو بطاقاتنا عالياً، متوجهاً بالتحية الصادقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذه المبادرة الكبيرة التي جاءت في وقتها لتضع الأمل على رأس الرهانات المستقبلية الكبرى.

نظرة ثاقبة

من جانبه، قال الدكتور هاني نجم، الفائز بالجائزة عن فئة الطب: في الحقيقة إن الجائزة تعد نظرة ثاقبة للحاضر وللمستقبل، وهي اعتراف للعلماء العرب بما أنجزوه في هذا الوقت وتحفيز للعلماء الحاضرين لإنجازات مستقبلية كبيرة.

وأضاف: عندما بدأتُ رحلتي، لم أكن أتخيل أبداً أنها ستقودني إلى هذه اللحظة، لقد كانت رحلة رائعة من الاكتشاف والتعلم والنمو، من عملية إزالة ورم من قلب جنين في رحم أمه في الشهر الخامس ليولد في الشهر التاسع معافى، إلى ابتكار صمام لينمو مع الطفل الرضيع وابتكارات أخرى في جراحات القلب، إنها ليست بمعجزات كما قيل، بل هي علم، ثم خبرة، ثم جرأة.

وأكد أن الفوز الحقيقي هو الامتثال أنا وزملائي للاحتفاء بتلك الجهود من علماء عرب لنقلد بجائزة أُطلقت من إنسان له نظرة مستقبلية وحس عربي أصيل، لنسطر ونؤرخ للعالم هذه الإنجازات.

وقال: إن تلقي هذه الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، دليل على التزام الإمارات ودبي الثابت بتعزيز ثقافة الابتكار والتقدم في العالم العربي، ونظرة سموه القيادية التي لعبت دوراً حاسماً في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار وأمل للمنطقة بأسرها.

وأعلن أن الجائزة ستوجه لدعم الأبحاث والابتكارات التي أنجزتها، لدفعي إلى مزيد من الاكتشافات لفائدة البشرية، وكذلك لتحقيق حلم متدربين من العالم العربي لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعرف على آخر ما توصل له العلم في علاجات أمراض القلب.

الهندسة والتكنولوجيا

بدوره، قال البروفيسور فاضل أديب، الفائز عن فئة ((الهندسة والتكنولوجيا)): فخور جداً بالجائزة كونها من العالم العربي، وكونها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأشعر بالامتنان لسموه ولأهلي وعائلتي الذين استثمروا بي، لافتاً إلى أن الجائزة مبادرة تستثمر وتسلط الضوء على إنجازات نوابغ عرب برعوا في مجالات مهمة. وأضاف: نلت جوائز عالمية عدة، لكن من حيث الجوائز الأكاديمية هي أول جائزة تأتي من العالم العربي، وهذا ما يشعرني بالفرح والفخر، لافتاً إلى أن الجائزة تسهم في استئناف الحضارة العربية من خلال تحفيز الشباب العربي على الإبداع والتميز والوصول إلى العالمية، والتكريم بحد ذاته دافع معنوي لبذل المزيد من الجهود والأبحاث، خاصة وأن التكريم جاء من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صانع الأمل في الوطن العربي، ومحفز الشباب العربي، وقائد التغيير الإيجابي.

فئة الاقتصاد

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور محمد العريان، الفائز عن فئة الاقتصاد، بالجائزة وعبر عن فخره وسعادته بنيل جائزة نوابغ العرب في أولى محطاتها التي استنهضت الوطن العربي بمختلف فئاته، مشيراً إلى أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محل فخر وتقدير واعتزاز، وأن الجائزة تعبر عن رؤية مستنيرة، وفكر يحاكي المستقبل ويستشرف مختلف مجالاته.

وأوضح أن مبادرة نوابغ عربية تعد خطوة جادة نحو المحافظة على العقول العربية المتميزة في المجالات كافة، خاصة وأنها تشكل ثروة معرفية هائلة، يتطلب الاهتمام بها ورعايتها وتوظيف قدراتها وتميزها في الوطن العربي باعتبارها جائزة تحفيز الطاقات وإلهام العقول.

العلوم الطبيعية

من جانبها، تقدمت البروفيسورة نيفين خشاب، الفائزة بالجائزة عن فئة العلوم الطبيعية، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على إطلاق هذه المبادرة الكبيرة، والتي تضاف إلى العديد من مبادرات سموه المتميزة عربياً وعالمياً، مؤكدة أن فوزها بالجائزة قيمة مضافة لحياتها العملية.

وأوضحت أن مبادرة نوابغ العرب، أعادت الأمل لمجتمعاتنا العربية، باعتبارها تحفيزاً للعقول المبدعة وإلهاماً للشباب في مختلف المجالات، تسهم في تشجيع الموهوبين بمواصلة مسيرتهم العلمية بثقة وفخر واعتزاز، مشيرة إلى أن سموه، رجل لا يعرف المستحيل، دائماً يقبل التحدي وينتصر في النهاية، وفي ظل وجوده ومبادراته النوعية، تراجعت فكرة الهجرة العكسية للعقول، بفضل رؤيته الثاقبة التي تحاكي تفاصيل المستقبل، وترى الخير في الأمة العربية وتحفز عقول أبنائها.

العمارة والتصميم

وقالت المهندسة المعمارية لينا الغطمة الفائزة بالجائزة عن فئة العمارة والتصميم: أتوجه بالشكر والتقدير العميق لجائزة نوابغ العرب، ولمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة التي تعد إلهاماً للأجيال، تعزز الابتكار مع البقاء على اتصال عميق بإرثنا المعماري وهويتنا الثقافية التي نتميز بها في الوطن العربي.

وقالت: إن المبادرة أحيت من جديد مسيرة الإنجازات العلمية لدى أجيالنا الشابة من علماء المستقبل في الوطن العربي، لنستكمل ما بدأه العلماء العرب العظماء في المجالات كافة، ولنكتب التاريخ مجدداً بإنجازات علمية تبهر العالم.

واعتبرت أن وجود قادة برؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يستشرف المستقبل ويسهم في صناعته، محاولة جادة لاستعادة أمجاد الحضارة العربية وترسيخ مكانة العقول العربية دائماً في المقدمة.

وأوضحت أن الجائزة لا تعني التقدير فحسب، بل هي لحظة تأمل في المسؤولية الفعّالة للمهندسين المعماريين، وهي دعوة للاستمرار في تجاوز الحدود وتحفيز الحوار، مع التركيز على الإبداع وتعزيز الأفكار المستدامة في تصاميمنا، ومحرك لإبداعات العقول العربية في المجالات كافة.

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