محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء بنغلاديش بفوز حزبها بالانتخابات

محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء بنغلاديش بفوز حزبها بالانتخابات
التاريخ
1/8/2024 7:27:08 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الشيخة حسينة، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة فوز حزبها بالانتخابات الوطنية الثانية عشرة.
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