محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء بنغلاديش بفوز حزبها بالانتخابات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الشيخة حسينة، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة فوز حزبها بالانتخابات الوطنية الثانية عشرة.

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