محمد بن راشد: الطريق الوحيد للحضارة هو العلم ورجاله العلماء ونجاحه بدعم الحكومات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الطريق الوحيد للحضارة هو العلم، ورجاله العلماء، ونجاحه بدعم الحكومات .. وضمانته بتسخير الموارد له.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزين بجوائز مبادرة ((نوابغ العرب))، حيث فاز الدكتور هاني نجم عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والمعمارية لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج عن فئة الأدب والفنون.

نجم الجراحة القلبية

فاز الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية بلقب مبادرة ((نوابغ العرب)) للعام 2023 عن فئة الطب، لابتكاراته في الجراحة القلبية للأطفال والكبار وجراحات وعلاجات القلب الخلقية.

أجرى أكثر من 10,000 عملية قلب للأطفال والبالغين، وأسهم في تصميم وتطوير أول صمام قلب مرن قابل للنمو داخل صدر الطفل، بالتزامن مع نموه الجسماني.

وطور خلال 17 عاماً مركز القلب للأطفال بمركز الملك عبدالعزيز الطبي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما تحدث في أكثر من 400 لقاء علمي وطبي وبحثي. ترأس جمعية أطباء القلب السعودية، وانضم إلى مستشفى كليفلاند كلينك عام 2016 كرئيس لمعهد جراحة القلب للأطفال وجراحة القلب الخلقية، وهو عضو في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية، ومنها جمعية القلب الخليجية، ومجلس أمناء الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر.

ويترأس الدكتور هاني نجم حالياً قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية.

الهندسة والتكنولوجيا

وفاز البروفيسور فاضل أديب من لبنان بلقب مبادرة ((نوابغ العرب)) للعام 2023 عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، لقاء إنجازاته المميزة في توسيع حدود المعرفة العلمية، كرائد في مجال التكنولوجيا اللاسلكية، حيث كان لعمله آثار بعيدة المدى في مختلف الصناعات والتطبيقات. واختيرت رسالة عمله على درجة الدكتوراه حول ((الرؤية من خلال الجدران)) كواحدة من أبرز 50 مساهمة تحولية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في علوم الكمبيوتر على مدار الخمسين سنة الماضية.

وطور البروفيسور فاضل تقنيات استشعار ما وراء الجدران، برصد النبض والأجسام المتحركة، والاستفادة من متابعة الموجات اللاسلكية وارتداداتها في رصد التحركات، بالإضافة إلى أجهزة رصد بحري، تعمل من غير بطاريات، وتكتسب الطاقة من الموجات لدى عملها في أعماق المحيطات، وهي تقنيات متقدمة يمكن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ.

ووسعت أبحاث البروفيسور فاضل التقدم في مجالات حيوية لمستقبل التنمية، مثل مراقبة الرعاية الصحية، والتعرف على الإيماءات البشرية، وجمع البيانات البيئية الحساسة لرصد مؤشرات التغير المناخي.

فئة الاقتصاد

وعن فئة الاقتصاد، حاز من مصر الدكتور محمد العريان جائزة ((نوابغ العرب)) نظراً لإسهاماته ودراساته واستشاراته القيمة في تخصص الاقتصاد وتوجهاته العالمية. والدكتور محمد العريان اليوم هو من أبرز المستشارين الاقتصاديين على مستوى العالم.

وتعد نظرياته الاقتصادية ورؤاه الاستراتيجية مكوناً مهماً في الكثير من السياسات التنموية المحلية والدولية.

عمل الدكتور محمد العريان في صندوق النقد الدولي، وكان رئيساً لمجلس التنمية العالمية، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة هارفرد للوقف التعليمي. كما عمل رئيساً تنفيذياً لعدد من كبريات المؤسسات العالمية، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية على 1.1 تريليون دولار.

وتم اختيار الدكتور العريان لأربع مرات على التوالي، ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، نظراً لدوره في المساهمة بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، وتوسيع آفاق التقدم التنموي الاقتصادي الاجتماعي في العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية، وهو مرجع لعدد كبير من المؤسسات المالية، والصحف العالمية، والنشرات الاقتصادية المرموقة.

فئة العلوم الطبيعية

وحازت البروفيسورة نيفين محمد علي خشاب من لبنان لقب ((نوابغ العرب)) عن فئة العلوم الطبيعية تقديراً لمنجزاتها في تخصصات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية، وأبحاثها العلمية على تطبيقات المواد متناهية الصغر القابلة للبرمجة الذكية والمصنعة هندسياً، واستخداماتها للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية.

وتدرس البروفيسورة أنابيب الكربون متناهية الصغر، كما تختبر تطبيقاتها في الأغشية الذكية، وهي تدرس دور كبسولات وأجهزة النانو في الإفادة من الأدوية والعلاجات الجينية والتشخيص الطبي، وفي الصناعات، نظراً لصلابتها ومتانتها، وما تتميز به من مقاومة حرارية فائقة، وهي أسهمت في تصميم مواد ذكية تستخدم في الأنظمة الطبية الحيوية، وتقوم على تصنيع تجميعات الجزيئات على المستوى النانوي.

ويجري استخدام ابتكاراتها مثل كبسولات الدواء القابلة للتفعيل، من خلال الضوء على المستوى الطبي، وفي مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي والجراحي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركبات النانوية وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.

فئة العمارة والتصميم

وحصدت البروفيسورة لينا الغطمة من لبنان لقب جائزة ((نوابغ العرب))، عن فئة العمارة والتصميم، تكريماً لتصاميمها ومخططاتها المعمارية الفريدة، التي أرست معايير جديدة للهندسة المعمارية التكاملية، التي تمزج بين البيئة المبنية والطبيعة المستدامة.

كما شاركت بأعمال متميزة في فعاليات عالمية مرموقة، مثل إكسبو ميلانو 2015، ومعرض بينالي العمارة الـ17 في مدينة البندقية بإيطاليا، وحاضرت في المدرسة التخصصية للمهندسين المعماريين، والكلية العليا للتصميم بجامعة هارفرد، وألقت العديد من المحاضرات في الكلية الملكية للفنون، والأكاديمية الملكية للفنون، ومدرسة بارتليت، ومتحف العمارة والتراث في فرنسا، وجامعة يال، وجامعة تورنتو الكندية.

فئة الفنون والآداب

وتم منح الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج من الجزائر جائزة ((نوابغ العرب)) عن فئة الأدب والفنون لقاء ما حققه على مدى عقود من الإبداع والتميز في الرواية العربية، والأبحاث الأكاديمية والفكرية، التي قدمت قضايا الإنسان الملحة عربياً وعالمياً. ونشر البروفيسور واسيني الأعرج عشرات الأعمال الروائية والمجموعات القصصية والدراسات النقدية والأكاديمية، التي تمت ترجمتها إلى لغات عالمية كثيرة، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والإسبانية وغيرها. وشارك البروفيسور الأعرج في تأسيس وإدارة مخبر المصطلح في باريس، الذي يشرف على العديد من البحوث السردية والترجمية في كل من جامعة الجزائر، وجامعة السوربون.

والبروفيسور والروائي واسيني الأعرج هو أستاذ كرسي بجامعة الجزائر منذ عام 1985، وبروفيسور بجامعة السوربون الفرنسية، منذ عام 1994، ويترأس قسم المسار العربي في دائرة اللغات التطبيقية لكلية اللغات والآداب وحضارات المجتمعات الأجنبية بجامعة السوربون.

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