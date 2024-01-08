شركات اليابان تطور غريزة البقاء في وجه الكوارث الطبيعية

ظل سوق الأسماك والخضروات في واجيما باليابان في حركة دائمة طوال 1000 عام مضت، ليقف شاهداً على المرونة التجارية، ويمثل درة التاج بشبه جزيرة نوتو. لكن اليوم، تغطي الشوارع مساحات سوداء من الرماد والركام، في أعقاب زلزال قوي وتسونامي وحرائق في بداية حزينة للعام 2024 على طول الساحل الغربي لليابان.

وتأتي الكارثة بمثابة تذكير، لكل من اليابان والعالم الخارجي، بالسبب الذي يجعل من البلاد وشركاتها، التي يزيد عمر أكثر من 30.000 منها عن القرن، على حالها تلك، وأيضاً تذكير للمستثمرين، وهم الأكثر أهمية، بالاتجاه الذين قد تسلكه اليابان وشركاتها حالياً.

ومع ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في أول أيام العام الجديد إلى 73 على الأقل، واندفاع المدنيين وفرق الإنقاذ العسكرية لإيجاد ناجين، تنضح نوتو بأدلة على الدمار الذي قد تحدثه الطبيعة لكل من يعيش في منطقة حلقة النار الزلزالية. وتنتشر في المنطقة سفوح جبال منهارة، ومنازل متهدمة، وطرق استحالت شرائط متعرجة، ومبنى من سبعة طوابق مُلقى على جانبه على نحو جنوني. كما تنتشر لقطات بالهواتف المحمولة للحظة أن ضرب الزلال، والسؤال الذي تطرحه هذه الأحداث المروعة: ماذا كنت لتفعل لو كل ساكن وحميد تحوّل فجأة إلى متحرك وقاتل؟

لحسن الحظ، فإن اليابان قادرة، مؤسسياً وعملياً وسياسياً، على وضع هذا التساؤل في اعتبارها لأمد طويل، بعد عودة الأفراد إلى همومهم اليومية. وكما هي الحال في كثير من الأحيان، أخضع الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 على مقياس ريختر، الدفاعات البحرية ومعايير البنايات وخطط الإخلاء وأنظمة الطوارئ، والتجهيزات الأخرى، لاختبار قاس، ووجد أن البلد اشتدت صلابته على نحو مثير للإعجاب، من خلال خبرات مروعة جرت مراكمتها.

لكن هناك ثمن باهظ، لقاء هذا المستوى المثير للإعجاب من التأهب، المتأتي من هذه الخبرات. فقد ركزت اليابان بشدة على حماية نفسها من ضراوة الطبيعة، خاصة هذا النوع من الدمار، سواء كانت زلازل أو أعاصير أو فيضانات، بإمكانها أن تجتث سريعاً كل شيء من على وجه الأرض.

وتتخذ غريزة البقاء، التي شحذتها طريقة التفكير هذه، أشكالاً عدة، لكن يتمثل أبرزها في تطور الشركات اليابانية، باعتبارها أداةً للبقاء. وتؤَسَس الشركات، الكبير منها والصغير، بهدف الربح، بطبيعة الحال، لكنها أيضاً بمثابة وحدات قياس مرئية للاستمرارية، في عالم غير مستقر. وهناك سبب وراء تمتع اليابان بشركات يزيد عمرها عن قرن من الزمان، مقارنة بأي دولة أخرى، وبفارق مهول، فطول الأجل غاية في حد ذاته للشركات، ولذلك، فالبقاء هو الشغل الشاغل للشركات.

وقد شكّلت حتمية البقاء، في العقود الأخيرة، صنع القرار في الشركات، وفي آلاف الشركات المُدرجة في اليابان على نحو أوضح. وقد فعلت ذلك بطرق أثارت حنق الجيل الأعلى صوتاً من المستثمرين، الأكثر تفضيلاً للشركات التي تمنح الأولوية لقيمة المساهمين على حساب أي شيء آخر.

وانطوت الحكمة السائدة لدى مختلف الشركات اليابانية، في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، على أن البقاء يكمن في أن تصبح أكبر بأقصى ما يمكنك وفي أسرع وقت ممكن. وقبل ذلك، صنعت الشركات لنفسها، شبكات من الملكية المشتركة للأسهم لدى بعضها البعض، بحيث تبني حماية لأنفسها من المفترسين المُحتملين. وفي التسعينات، بعد انهيار الفقاعة في البلاد، بدأت الشركات حقبة طويلة من المراكمة، على أساس الإيمان بأن المرونة ستنمو من داخل الخزائن وبالاعتماد الأقل على المصارف. وتطورت حبات السم، واستراتيجيات أخرى غير صديقة للمساهمين، بهدف إبعاد أي مخاطر تتهدد القدرة على البقاء، حتى عندما تكون هذه المخاطر هينة.

واليوم، دخلت الشركات اليابانية مرحلة جديدة، أدركت فيها الإدارات أن القدرة على البقاء تتوقف على استراتيجيات مختلفة تماماً. ويتطلب ذلك، بالنسبة للكثيرين، تغيّراً جوهرياً للسلوك. ويزداد تقبل المجموعات الكبيرة لوجوب أن تكون أصغر حجاً، فتتخلص لذلك من الأعمال غير الأساسية. وبدلاً من كونها ضماناً للدعم، يُنظر إلى الملكيات المُشتركة على أنها مصادر خطيرة مُحتملة للالتزام تجاه شركة أخرى، لذلك تُباع هي أيضاً.

ويعتبر مصرفيو صفقات ومحامون، الموجة المتنامية لأنشطة الدمج والاستحواذ، شاهداً على إدراك جديد، بعد أعوام من مقاومة الدمج، بأنها تمثّل أفضل فرصة لبقاء الشركات. أما تلك التي ترى تهديداً في وضع الإدراج ذاته، بكل ما يحمله من مخاطر ناجمة عن ازدياد تدقيق المساهمين، فتخوض صفقات استحواذ على شركات خاصة بوتيرة مذهلة.

وفي القطاع الضخم للشركات غير المُدرجة في اليابان، حيث يملك ويدير أناس تتخطى أعمارهم 70 عاماً نحو مليوني شركة، تواجه مسألة البقاء تهديداً ديموغرافياً، وينظر الآلاف منهم في بيع أعمالهم، وهو ما كان مُحالاً قبل بضعة أعوام.

لقد أسهمت الطبيعة الزلزالية لليابان في خلق عالم أعمال يتوق إلى البقاء، لكن المفاجئ، أن الشركات تبدو غير مستقرة أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بكيفية تحقيقها لذلك الهدف.

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