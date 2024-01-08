«بوينغ» تواجه مزيداً من التساؤلات والشكوك بعد الحادثة الأخيرة

جاءت المشكلة الخطيرة الأخيرة، في بدن طائرة ((737 ماكس))، أثناء الطيران، لتمثل سَقطة جديدة لعمليات الإنتاج في ((بوينغ))، ولتقفز على الفور تساؤلات كثيرة حول ما إن كانت مصنّعة الطائرات بإمكانها تسليم منتج ذي جودة عالية، مع سعيها الحثيث نحو بناء الطائرات بوتيرة أسرع.

والحادثة، رغم عدم تسببها في أي إصابات خطرة، كانت مقلقة بما يكفي، ما استدعى وقف منظمي الطيران في الولايات المتحدة لتحليق قرابة 171 طائرة، انتظاراً لنتائج الفحص.

وقد أعلنت ((بوينغ)) دعمها القرار، مشددة على أن السلامة تظل ((أولوية قصوى)) لديها. وأجرى مسؤولوها اتصالات مكثفة مع شركات الطيران المتضررة طوال نهاية الأسبوع، وستحرص الشركة على طمأنة العملاء والمستثمرين باحتوائها للمشكلة. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 18% في غضون 12 شهراً. واختتمت تداولات يوم الجمعة الماضي عند مستوى يلامس 250 دولاراً.

ورغم أن مصّنعة الطائرات في حال أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أعوام، عندما تسلّم ديف كالهون، منصب الرئيس التنفيذي، لكن تاريخها الحديث يعج بمشكلات الإنتاج. فقد طلبت ((بوينغ))، من شركات الطيران، التأكد من عدم وجود براغيّ غير مربوطة بإحكام في النظام المتحكم بدفة ((ماكس))، بعد العثور على ثقوب غير دقيقة وتركيبات في غير محلها في بعض الطائرات أوائل 2023.

كما داهم نقص سلسلة التوريد، ((بوينغ)) في 2022، وأدت مشكلات في طائرة ((787)) في بداية 2020 إلى إرجاء التسليمات لمدة 20 شهراً، بل إن الشركة تعثرت في برنامجها الرئيس لبناء الطائرة الرئاسية للرئيس الأمريكي.

يعتبر محللون أن المشكلات التي تبدو منفصلة غير ذات أهمية، أكثر إثارة للقلق عندما تجمع معاً، خاصة في ظل العيب المدمر الذي شاب التصميم وأسفر عن تحطم طائرتين، وأدى إلى وقف عالمي لتحليق طائرات ((737 ماكس)) في 2019. ورغم أن التحقيق في حادثة خطوط ألاسكا الجوية بدأ لتوه، فإن مراقبي الصناعة على المدى الطويل يعتقدون أن الأمر يثير الكثير من التساؤلات حول جودة تصنيع ((بوينغ)).

وقال نيك كانينغهام، المحلل لدى ((إيجنسي بارتنرز)): ((يجب ألا يحدث هذا النوع من الخلل لأي طائرة، لكن وقوعه على متن طائرة عمرها ثلاثة أشهر غير مقبول بالمرة))، وتابع: ((يعزز هذا من الانطباع بأن بوينغ نسيت كيفية بناء طائرة)).

وقال جون كوكس، الطيار المتقاعد والرئيس التنفيذي لدى ((سيفتي أوبريتنغ سيستمز)) لاستشارات سلامة الطيران في الولايات المتحدة، بأن ((بوينغ)) تبقى قادرة على تصنيع طائرات جيدة، وبإمكانهم بالفعل تصنيع طائرات ذات جودة عالية، لكن الحادثة تسلّط الضوء على عملية ضمان الجودة لديهم ومدى قوتها.

ووقعت الحادثة في وقت حرج لمصّنعة الطائرات الأمريكية، لأنها تأتي في غمار محاولاتها لتسريع وتيرة بنائها لطائرات ((ماكس)). وتتلقى ((بوينغ)) المدفوعات عند تسليمها للطائرات. لذا، فإن ازدياد الإنتاج التجاري مهم لتحقيق الأهداف المالية للشركة، والتي تتضمن توليد تدفقات نقدية حرة بقيمة 10 مليارات دولار بحلول 2026.

وتبني الشركة حالياً 38 طائرة شهرياً في أحد مصانعها بالقرب من سياتل، وكانت أعلنت عن اعتزامها بلوغ مرحلة تصنع فيها 50 طائرة شهرياً بحلول منتصف العقد. وقال كالهون إن الشركة تدير خطي إنتاج، مع تجهيزها للطائرات في المخازن لتسليمها للعملاء.

وأفاد رون إيبستين، المحلل لدى ((بنك أوف أمريكا))، بأن الحادث الأخير ((يطرح تساؤلاً: كيف تتم عملية مراقبة الجودة مع محاولتهم تسريع الإنتاج؟)). كما يسلّط الحادث الضوء على دور ((سبيريت إيرو سيستمز))، وهي مورد بارز لـ((بوينغ))، وتتولى عملية تركيب الباب الأوسط المسدود ضمن مهامها في بناء بدن الطائرة ((737 ماكس)). ومع ذلك، فالمسؤولية النهائية عن أية أمور تتعلق بالطائرة تقع على عاتق مصنّعة الطائرات، بحسب خبراء في الصناعة.

وأوضح كانينغهام أن الحادث يضر بالثقة في إمكانية ((بوينغ)) تسريع وتيرة الطائرات التجارية التي تصنعها كل شهر ((بكفاءة وأمان))، لافتاً إلى أن ((هذا التسريع، والتدفقات النقدية الحرة المُتوقع أن تولدها، هي الأساس الذي يستند إليه سعر السهم)).

وستكون هناك حتماً تداعيات عرضية للتحقيق، بما في ذلك تدقيق وفحص أكبر مُحتمل من جانب إدارة الطيران الفيدرالية لأي طائرات تخرج من خط إنتاج ((بوينغ)). وطلبت ((بوينغ)) من إدارة الطيران الفيدرالية منحها إعفاءً من قواعد السلامة على أصغر طراز من عائلة ((ماكس))، ويُدعى ((ماكس 7))، الذي لم يُعتمد بعد هو وطراز ((ماكس 10)).

ويوجد عيب في تصميم الطائرة، يجبر الطيارين على الحد من استخدام نظام مكافحة الجليد في الظروف الجوية الجافة، لأنه قد يؤدي إلى فرط حرارة بمبيت المحرك ومن ثم تهشمه. وترغب الشركة في الحصول على الإعفاء من القواعد، حتى مايو 2026، بينما تعمل على البحث عن حل فني.

وقال إيبستين: ((قد يكون الأمر على ما يرام))، مع البراغي غير محكمة الربط وانفجار المنفذ في البدن، ((لكن الأمر لا يبدو جيداً من حيث الشكل العام)). وقد يؤدي الحادث أيضاً إلى ضرر كبير للشركة، إذ أعطى الصين سبباً آخر لإرجاء موعد بدء قبول التسليمات الجديدة لطائرات ((ماكس))، فالصين تُعد سوقاً مهمة لـ((بوينغ))، لكن لم تعلن شركة طيران صينية بعد بدء تسلّم أي طائرات ((ماكس)) جديدة منذ حظر طيرانها في 2019. ورغم تسليم ((بوينغ)) طائرة ((787)) إلى الصين في الشهر الماضي، لكن الشركة مع ذلك تبقى عالقة في التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.

وعبر مراقبون، طيلة أشهر عدة، عن اعتقادهم بأن الصين كانت منفتحة على احتمالية التسليمات الجديدة. لكن سكوت هاملتون، رئيس الاستشارات وموقع الأخبار في ((ليهام نيوز)) أشار إلى أن ((أي شيء قد يؤدي إلى تغيير بكين رأيها من جديد)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز