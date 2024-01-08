«بوسطن ساينتفيك» تعتزم شراء «أكسونيكس» بـ3.7 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت بوسطن ساينتفيك، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الطبية، أمس، أنها بصدد شراء نظيرتها الأمريكية أكسونيكس. وقالت بوسطن ساينتفيك إنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على أكسونيكس مقابل 71 دولاراً للسهم في صفقة جميعها نقدية قيمتها قرابة 3.7 مليارات دولار.
وأضافت الشركة أن الاستحواذ سوف يؤدي إلى توسيع المحفظة الاستثمارية لقطاع المسالك البولية باستخدام تكنولوجيات متميزة لعلاج اختلال وظائف الجهاز البولي والأمعاء.
وتتوقع بوسطن ساينتفيك استكمال الصفقة في النصف الأول من عام 2024، تبعاً للشروط المعتادة لإبرام العقود. يذكر أن أكسونيكس تتوقع تحقيق صافي إيراد قدره نحو 366 مليون دولار في 2023، وهو يمثل نمواً نسبته 34% مقارنة بالعام المالي السابق.
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