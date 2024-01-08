«بوسطن ساينتفيك» تعتزم شراء «أكسونيكس» بـ3.7 مليارات دولار

ذكرت بوسطن ساينتفيك، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الطبية، أمس، أنها بصدد شراء نظيرتها الأمريكية أكسونيكس. وقالت بوسطن ساينتفيك إنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على أكسونيكس مقابل 71 دولاراً للسهم في صفقة جميعها نقدية قيمتها قرابة 3.7 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أن الاستحواذ سوف يؤدي إلى توسيع المحفظة الاستثمارية لقطاع المسالك البولية باستخدام تكنولوجيات متميزة لعلاج اختلال وظائف الجهاز البولي والأمعاء.

وتتوقع بوسطن ساينتفيك استكمال الصفقة في النصف الأول من عام 2024، تبعاً للشروط المعتادة لإبرام العقود. يذكر أن أكسونيكس تتوقع تحقيق صافي إيراد قدره نحو 366 مليون دولار في 2023، وهو يمثل نمواً نسبته 34% مقارنة بالعام المالي السابق.

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