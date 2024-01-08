Wednesday, 10 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بوسطن ساينتفيك» تعتزم شراء «أكسونيكس» بـ3.7 مليارات دولار

1/8/2024 7:27:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت بوسطن ساينتفيك، وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الطبية، أمس، أنها بصدد شراء نظيرتها الأمريكية أكسونيكس. وقالت بوسطن ساينتفيك إنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على أكسونيكس مقابل 71 دولاراً للسهم في صفقة جميعها نقدية قيمتها قرابة 3.7 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أن الاستحواذ سوف يؤدي إلى توسيع المحفظة الاستثمارية لقطاع المسالك البولية باستخدام تكنولوجيات متميزة لعلاج اختلال وظائف الجهاز البولي والأمعاء.

وتتوقع بوسطن ساينتفيك استكمال الصفقة في النصف الأول من عام 2024، تبعاً للشروط المعتادة لإبرام العقود. يذكر أن أكسونيكس تتوقع تحقيق صافي إيراد قدره نحو 366 مليون دولار في 2023، وهو يمثل نمواً نسبته 34% مقارنة بالعام المالي السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08012024000110011019ID1107697727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث