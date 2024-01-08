«الإقامة وشؤون الأجانب بدبي» تطلق حملة «من أجلكم نحن هنا» في القرية العالمية

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حملة توعوية تحت شعار ((من أجلكم نحن هنا))، في القرية العالمية بالقرب من المسرح الرئيس، وذلك خلال الفترة حتى 8 فبراير 2024، بهدف تسليط الضوء على الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمتعاملين، وتعزيز جودة الحياة لديهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار التزام الإدارة العامة بالمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة، تستهدف تحسين تجربة المتعاملين، حيث تتضمن الحملة تعرف زوار القرية العالمية بعدد من الخدمات التي تستعرضها إقامة دبي، وتشمل أذونات الدخول والإقامة، وخدمات المنافذ الجوية.

وأكد العميد عبد الصمد حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الحملة تعكس التزام الإدارة بتعزيز التواصل مع المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، مشيراً إلى أن رؤية هذه الحملة، تتمثل في تحفيز وتوجيه الجهود نحو جودة حياة الناس، وتحقيق سعادتهم بخدمات فائقة الجودة، مشدداً على مواصلة إقامة دبي مساعيها في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية، والتواصل الدائم مع المتعاملين أينما كانوا، وتقديم المعلومات حول مختلف الخدمات التي تقدمها.

وتستعرض الحملة خدمات المنافذ الجوية التي تشمل كل من منصة جوازات الأطفال، وإذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتمديد دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البوابات الذكية، والممر الذكي، وتأشيرة عند الوصول، وتأشيرة 48 ساعة، وأيضاً تأشيرة 96 ساعة. وستتخلل الحملة سحوبات من خلال استبيان للراغبين بالمشاركة، حيث يمكنهم الفوز بجوائز متميزة.

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