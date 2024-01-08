انتهاء المرحلة الأولى من «مشروع بن حم» بالرباط

أعلنت مجموعة بن حم انتهاء أعمال المرحلة الأولى في أكبر مشروع تجاري وسياحي في العاصمة المغربية الرباط، والذي يتألف من مركز تجاري يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع وفندق من فئة خمسة نجوم يضم 168 غرفة وجناحاً. على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية نهاية ديسمبر 2025، وبلغت النسبة الإجمالية لإنجاز المشروع 40 % حيث تقسم عمليات التنفيذ والإكساء على ثلاث مراحل.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نتابع عن كثب تطورات أضخم مشروع سياحي في العاصمة المغربية الرباط الذي تنفذه المجموعة، وذلك حرصاً منا على ضمان سير عمليات التنفيذ بيسر وسهولة وتذليل الصعوبات واعتماد المخططات التنفيذية، حيث تسير العمليات بحسب الجدول الزمني المعد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة ((تي. جي. سي. سي)) المغربية التي تعد من أبرز الشركات في مجال التطوير العقاري في الوطن العربي.

وأكد بن حم أن اختيار المملكة المغربية ضمن الوجهات الاستثمارية لمجموعة بن حم جاء تبعاً لدراسة مستفيضة للتطورات التشريعية الحاصلة في المغرب الداعمة للمستثمرين التي جعلت من المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الإماراتية.

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