40 % نمو الطلب على الوجبات النباتية في طيران الإمارات

سجّلت طيران الإمارات نمواً بنسبة 40% في طلب العملاء على الوجبات النباتية، وذلك مع بلوغ الاهتمام العالمي ذروته بمبادرة حركة ((فيغانيواري Viganuary))، التي سلطت الضوء على فوائد النظام الغذائي النباتي على مدى العقد الماضي.

وسوف تقدم طيران الإمارات تشكيلة جديدة من الأطباق النباتية على متن طائراتها وفي صالاتها لتلبية الطلب في عام 2024، وزيادة معروضها من ((المخزون النباتي))، الذي يضم حالياً أكثر من 300 وصفة نباتية.

وفي عام 2023، كان لدى طيران الإمارات أكثر من 300 وصفة نباتية عبر 140 وجهة، مقارنة بـ 180 وصفة في عام 2022. كما قدمت طيران الإمارات أكثر من 450 ألف وجبة نباتية على متن الطائرة، في عام 2023، مقارنة بـ 280 ألف وجبة في عام 2022.

وزاد استهلاك الوجبات النباتية 40% سنوياً بما يتماشى مع زيادة أعداد الركاب، ولكن الاستهلاك في بعض المناطق، تجاوز زيادة أعداد الركاب، مثل أفريقيا مع زيادة إضافية بنسبة 4%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 5%. وأظهرت منطقة الشرق الأوسط زيادة إضافية كبيرة بنسبة 34%.

واستأثرت الدرجة السياحية بأكبر نمو في استهلاك الوجبات النباتية. وسجل الطلب على الوجبات النباتية زيادات كبيرة وخصوصاً على الرحلات المتجهة إلى الصين واليابان والفلبين. ويتّبع العديد من أفراد طاقم طيران الإمارات أيضاً نظاماً غذائياً نباتياً.

الدرجة السياحية

يستمتع عملاء طيران الإمارات الدرجة السياحية بأطباق رئيسية أكثر تنوعاً، مثل كريب الحمص المحشو بالجزر والفلفل والفطر وصلصة الطماطم، أو فريتاتا اليقطين، أو التوفو تيكا ماسالا، أو حساء الحمص مع أرز بيلاف البقدونس والسبانخ الصغيرة. وتشمل الحلويات النباتية موس جوز الهند مع كومبوت المانغو أو كعكة الموز الرطبة مع فتات الشوكولاتة أو بودنغ الشوكولاتة مع مسحوق الكاكاو.

الدرجة السياحية الممتازة

يتوفر في للعملاء في الدرجة السياحية الممتازة خيارات نباتية، مثل الكاري مع الأرز البسمتي، أو يخنة الكستناء والقرع تليها كعكة الجزر الخفيفة والرقيقة مع كريمة جوز الهند وقشر البرتقال المسكر، أو موس الشوكولاتة الناعمة مع كومبوت الكرز.

درجة الأعمال

وتتعدد خيارات العملاء في درجة الأعمال، وتشمل مجموعة من الأطباق الأنيقة والمنسقة، بما في ذلك القرنبيط المحمص مع الحبوب، والكمثرى بالكراميل وبيستو الحب، أو يخنة دافئة من التوفو الآسيوي، وفطر شيتاكي مع المعكرونة. أما الحلوى، فتضم من خثارة الليمون اللذيذة وتارت الشوكولاتة أو كعكة الجبن بالشوكولاتة مع عود شوكولاتة داكنة وكومبوت الفراولة.

الدرجة الأولى

كما يستمتع العملاء في هذه الدرجة بمأكولات نباتية راقية، مثل كعكة عصيدة من دقيق الذرة الكريمية مع يخنة الفطر والزعتر، والسبانخ المقلية مع صلصة الخضار الغنية. وتشمل الأطباق أيضاً مجموعة من النكهات، مثل كاري الباذنجان مع الأرز والبطاطا بالكركم، مع قليل من جوز الهند وصلصة النعناع. وتضم الحلويات حموضة الراوند الممزوجة بشارلوت الفراولة وكريمة شانتيلي وتويل التوت، أو فوندان الشوكولاتة الدافئة مع صلصة الكراميل المملح وكريمة الكاجو المخفوقة.

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