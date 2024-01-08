مجلس إدارة غرفة الفجيرة يطلع على خطة 2024

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اجتماعه الدوري الرابع للدورة الخامسة عشرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس الإدارة. واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير الإداري والمالي والموازنة التقديرية للعام 2024، وعلى الخطة التشغيلية للغرفة للعام ذاته والأنشطة الاقتصادية التي تخطط لتنظيمها.

وأعرب الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمة مجتمع الأعمال، وثقته بالتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجلس، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة نوعية في النشاط الاقتصادي في الإمارة.

من جانبه أوضح سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن مجلس الإدارة ناقش عدة محاور على جدول أعماله، منها خطة عمل الغرفة للعام 2024، وموضوعات أخرى تخص الغرفة وتعزز دورها التنموي في الإمارة.

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