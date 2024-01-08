الإمارات تتصدر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»

تبوأت الإمارات مركز الصدارة في ((مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023)) بمتوسط 65.43 نقطة، وتلتها السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة، فيما حققت كل من عمان والبحرين والكويت متوسطات بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.

وقال الباحث عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: ((يسلط ((مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي)) الضوء على أداء دول الخليج وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مركزاً على النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود الرامية لدعم الرقمنة. ويشير التقرير إلى النتائج المتميزة التي حققتها دول المجلس، حيث تصدرت دولة الإمارات المؤشرات الخمسة. وتحرص هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطويرها، ما يعكس التزامها بدعم التحول الرقمي في المنطقة)).

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداءً متميزاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته ((أورينت بلانيت للأبحاث))، بالتعاون مع الباحث عبد القادر الكاملي، حول ((مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023))، وهو تقييم يجمع المؤشرات العالمية الرئيسية لقياس الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويقيم هذا المؤشر البيانات التي تظهر أداء هذه الدول في خمسة مؤشرات عالمية كبرى، وهي ((مؤشر التنافسية العالمية للمواهب)) (GTCI)؛ ((مؤشر جاهزية الشبكات)) (NRI)؛ ((مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي)) (GAR)؛ ((مؤشر الابتكار العالمي)) (GII)؛ و((مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية)) (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال د. نضال أبوزكي، مدير عام ((أورينت بلانيت)): ((أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً استثنائياً تجسد في الجهود التي تقودها لتعزيز الرقمنة، مسجلة نتائج ملحوظة في ((مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023)).

وحققت دول المجلس نمواً لافتاً في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدعومة بتقنية الجيل الخامس التي أتاحت شبكات اتصال سريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، اكتسب الأمن السيبراني أهمية كبيرة دفعت المؤسسات الحكومية والخاصة لاتخاذ تدابير حازمة تضمن أمن البيانات، وسط بيئة أكثر اتصالاً وتقدماً)).

تنافسية المواهب

وبنيت نتائج ((مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023)) بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أولها ((مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2022))، الذي يشمل 175 مدينة في 133 دولة ويقيم قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها.

وأشار هذا المؤشر إلى أن السياسات المتكاملة التي تتبناها دولة الإمارات لدعم فرص التوظيف ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرتها على جذب المواهب. وحصدت دولة الإمارات مرتبة متقدمة في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعة وفرص عدة للتعلم مدى الحياة.

أما ((مؤشر جاهزية الشبكات 2022))، فيركز على الأجيال الشابة ودورها في رسم ملامح مستقبل قائم على الرقمنة، حيث يصنف 131 دولة من حيث جاهزيتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأشار التقرير إلى تميز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولا سيما محور الأفراد.

ويقيس ((مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022)) مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، من خلال تقييم الدول وفق 39 مؤشراً تتوزع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وتصنف هذه النسخة من التقرير 181 دولة من حيث الجاهزية الحكومية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المقدمة للسكان.

مؤشر الابتكار

ويقيس ((مؤشر الابتكار العالمي 2023)) أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية ويصنفها وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثل مع مؤشراتها الفرعية 80 مؤشراً. وأظهرت دولة الإمارات في هذه النسخة أداءً متميزاً يفوق متوسطات الفئات عالية الدخل من حيث تطور السوق وتطور الأعمال ورأس المال البشري، والبنية التحتية والمؤسسات.

وتمت كذلك دراسة نتائج ((مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية)) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس أداء 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وكيفية اعتمادها لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز وصول الأفراد ومشاركتهم. ويعتمد التقرير في تقييمه على ثلاثة مؤشرات معيارية للحكومة الإلكترونية، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وجاهزية البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. وأظهرت النتائج أن دبي تبوأت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق دراسة شملت 86 مؤشراً.

أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فيصنف ((مؤشر جاهزية الدول للتكنولوجيا الرائدة 2022)) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، 166 دولة وفقاً لإمكانياتها في التكنولوجيا والابتكار. وظفرت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً، والسابعة والثلاثين عالمياً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر.

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