سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 916 مليون درهم

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 916 مليون درهم، ليصعد مؤشر السوق بـ0.03 % أو ما يعادل 1.41 نقطة، مسجلاً 4089.4 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 698.16 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((بي أتش أم كابيتال)) بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 2.34 درهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، فيما استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 70.4 مليون درهم مرتفعاً 2.3 %، تلاه ((الخليج للملاحة)) بسيولة 44.8 مليون درهم ليرتفع 1.4 %، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) جاذباً 29.9 مليون درهم، ليغلق عند 17.5 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((الاستشارات المالية الدولية)) 14.1 %، و((اكتتاب القابضة)) 11.9 %، و((الوطنية الدولية القابضة)) 10.7 %، و((تعليم القابضة)) 1 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 70.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 52.1 مليون درهم.

وأعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من أمس.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال 2023.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، بنسبة 0.53 % إلى مستوى 9711.58 نقطة، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 214.65 مليون درهم، تلاه ((أبوظبي الأول)) جاذباً 96.33 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 94.6 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم ((بنك أم القيوين الوطني)) 10.9 %، و((إيزي ليس)) 7.7 %، و((أبوظبي الأول)) 4%، و((هيلي القابضة)) 3 %، و((رأس الخيمة العقارية)) 1.6 %.

سيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 7 مليارات درهم في تداولات، أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.655 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.662 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.964 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و698.16 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و304.24 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة.

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