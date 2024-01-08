غنام المزروعي رئيساً لسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعيين عضوين جديدين

أعلنت ((القابضة)) تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عضوين جديدين في مجلس الإدارة.

وشغل غنام المزروعي عضوية مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015. بالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة، ويتولى المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم يهدف إلى زيادة وتمكين مشاركة أكبر لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص. كما ويشغل المزروعي عضوية مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.

أعضاء جدد

كما انضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأعضاء مجلس إدارة جدد ريم علي خميس بالجافلة، رئيس قسم رأس المال البشري في ((القابضة)) (ADQ)، والتي تتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في تشكيل ممارسات الموارد البشرية، ورفع كفاءة أداء الموظفين، وإدارة المواهب. وجواد شفيق، مدير الخدمات المالية في ((القابضة)) (ADQ)، الذي يشرف بدوره على الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.

5 أعضاء

ويضم مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن خمسة أعضاء، بما فيهم كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الاستراتيجية في دائرة المالية بأبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذان احتفظا بمقعديهما. ويجلب كل عضو معه خبرة ومعرفة واسعة بالقطاع، والتي ستسهم بلا شك في تطوير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وستعزز مكانة أبوظبي كسوق رأس مال عالمي.

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