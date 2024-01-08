زايد بن حمدان رئيساً لمجلس إدارة «2 بوينت زيرو»

عينت شركة ((2 بوينت زيرو))، التابعة للشركة العالمية القابضة، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كما عينت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيساً تنفيذياً. ومن المتوقع أن يقود فريق القيادة في شركة ((2 بوينت زيرو)) الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.

وتتوافق رؤية سموه مع أهداف شركة ((2 بوينت زيرو)) في إحداث تطورات مبتكرة في مجالات متنوعة منها تكامل الذكاء الاصطناعي مع الإعلام، كما يتجلى في مشاركته الفعالة في نقاشات حول المساعد الرقمي الذكي ((سهيلة)) وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام.

كما تجسد خلفية سموه التعليمية من أكاديمية ساندهيرست قدراته الاستراتيجية والقيادية، وهي خصائص أساسية لدفع التزام شركة ((2 بوينت زيرو)) نحو التفوق والتطور في هذه القطاعات.

أما مريم المهيري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي، هي شخصية إماراتية بارزة ذات مسار مهني لافت في مجالات البيئة والاستدامة. خدمت المهيري كوزيرة للتغير المناخي والبيئة، حيث لعبت دوراً مهماً في قيادة مبادرات المناخ في الإمارات، بما في ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

كما أظهرت تأثيرها العالمي من خلال دورها الفعال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، مساهمة في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة. وتأتي خبرة المهيري في الهندسة الميكانيكية وخبراتها السابقة لتعزز من دورها كقائدة مثالية لتحقيق أهداف شركة ((2 بوينت زيرو)) في مجالي الابتكار والاستدامة.

يذكر أن شركة ((2 بوينت زيرو)) هي شركة قابضة من الجيل التالي، من المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعدين والعملات المشفرة.

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