دبي وجهة مديري الثروات الآسيويين

ينشئ عدد متزايد من مديري الثروات في آسيا مكاتب في دبي مستفيدين من العلاقات بين الصين والشرق الأوسط، ويراهنون على زيادة الطلب من العملاء من أجل التنويع الجغرافي.

وقال مديرو الثروات إن دبي، المركز المالي الرئيسي في منطقة الخليج، تبرز بوصفها مركز ثروة مفضلاً للعديد من رجال الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة الصين، إذ يتطلعون إلى الاستفادة من السياسات المواتية وتوسيع أعمالهم.

وقال تشينغ بان، المدير المالي لشركة نوح القابضة، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات في الصين التي تشرف على نحو 23 مليار دولار من أصول العملاء، إن الشركة تتوقع على سبيل المثال الحصول على رخصة تجارية في دبي بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف أن مكتب دبي سيخدم رجال الأعمال الصينيين الذين يؤسسون أعمالهم في هذا السوق. وتابع إن ((استراتيجية نوح هي تتبع نمو ثروات العملاء؛ ولهذا السبب سيتعين علينا أن نكون هناك ونعتني بالثروات المولدة محلياً))، مضيفاً أن الشركة تخطط لإرسال بعض الموظفين من الصين أولاً، وتعيين موظفين محليين في وقت لاحق.وأردف: ((يبحث العديد من رواد الأعمال الصينيين عن أسواق جديدة وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم، والعديد منهم متحمسون للفرص التي يوفرها الشرق الأوسط)).

وتتزايد أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لبكين مع توتر علاقاتها مع واشنطن وسط خلافات حول مجموعة من القضايا.

وأسهم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة ((كوفيد 19))، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمناطق الزمنية الملائمة، والإعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي، في جذب أعداداً كبيرة من الأثرياء في السنوات الأخيرة. وقدمت الإمارات في الآونة الأخيرة حوافز مثل نظام ((التأشيرة الذهبية)). وأطلقت دبي ((مركزاً للثروات العائلية)) العام الماضي لمساعدة الأفراد والشركات الأثرياء على التعامل مع الأمور الثقافية والحوكمة.

ونتيجة لذلك، يتطلع مديرو الثروات الغربيون، بما في ذلك بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص، إلى توسيع حضورهم التجاري في المنطقة للاستفادة من تدفق المغتربين وتزايد عدد الأفراد الأثرياء.

وفي آسيا، كانت هونغ كونغ وسنغافورة منذ فترة طويلة أكثر مراكز الثروة الخارجية تفضيلاً للأفراد الأثرياء، لكن مديري الثروات قالوا إن بعض العملاء يتطلعون الآن إلى التنويع في أسواق أخرى واستكشاف فرص استثمارية جديدة.ووفقاً لتقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة كابجيميني، انخفض العدد العالمي للأفراد أصحاب الثروات العالية بنسبة 3.3 % ليصل إلى 21.7 مليون في عام 2022، لكن عدد الأثرياء في الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 2.8 % في العام نفسه.

وشهدت دولة الإمارات أعلى تدفق صافٍ لأصحاب الملايين في العالم في عام 2022، وتشير التقديرات إلى أنها تلقت تدفقاً صافياً قدره 4500 من الأثرياء في عام 2023، وفقاً لبيانات من شركة هنلي آند بارتنرز الاستشارية للثروات والهجرة ومقرها دبي.

ومراهنة على هذا الاتجاه، أنشأت شركة فارو كابيتال، وهي شركة متعددة الأسر ومقرها سنغافورة، مكتباً لها في دبي الشهر الماضي. وقال باتريك تسانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة تسانغ العائلية ومقرها هونغ كونغ، إن الشركة تخطط لإطلاق مكاتب جديدة في أبوظبي والرياض هذا العام بعد تأسيس كيان لها في دبي في عام 2022.

وتخطط لاندمارك فاميلي أوفيس ومقرها هونغ كونغ أيضاً لإنشاء مكتب في دبي في الأشهر المقبلة. وقال كاميرون هارفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك: إن مكتب الشركة في دبي سيتم استخدامه لمساعدة العملاء المقيمين في الصين وجنوب شرق آسيا وأستراليا في العثور على فرص استثمارية في الشرق الأوسط.

وكشفت دراسة حديثة أجريت على 76 مكتباً فردياً ومتعدد العائلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أجرتها شركة كامبدن ويلث آند رافلز فاميلي أوفيس، أن متوسط ​​تخصيص الأصول لمنطقة الشرق الأوسط يبلغ واحداً بالمئة فقط، بينما يخطط 7 % من المشاركين لزيادة ذلك.

وقال مانيش تيبروال، المؤسس المشارك لشركة فارو كابيتال السنغافورية: ((نعيش في أوقات مثيرة للاهتمام للغاية، حيث أصبحت الجغرافيا السياسية أكثر أهمية للعائلات من أي وقت مضى))، مضيفاً أن سعي دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ونظام التأشيرات الذهبية، من بين أمور أخرى، عزز جاذبيتها.

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