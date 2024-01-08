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الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بجرّ المنطقة إلى حرب أوسع

1/8/2024 7:27:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال الصفدي، وفقاً لوسائل إعلام رسمية، لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، إن خطر امتداد الحرب «يزداد مع كل يوم يستمر فيه القتل والدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة».

وأضاف الصفدي أن حكومة نتنياهو القومية اليمينية تسعى إلى توريط الغرب بشكل مباشر في حرب إقليمية ستدفع مصير المنطقة للمزيد من الصراع والدمار.

وتابع: «العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية والأخلاقية بشكل يسقط أي محاججة تستخدم لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرار ملزما بوقفه».

وأردف الوزير الأردني قائلاً إن فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في فرض وقف إطلاق النار «يعكس ازدواجية معايير، وانتقائية خطيرة في تطبيق القانون الدولي».

وقال الصفدي إن الأردن وفرنسا وقفا ضد التهجير الجماعي للفلسطينيين خارج غزة، واتفقا على أنه ينبغي أن تسمح إسرائيل لسكان القطاع الذين دفعتهم للفرار من شمال غزة والتكدس في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، بالعودة إلى ديارهم.

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