انفجار في ولاية تكساس الأمريكية وإصابة 10 أشخاص

انفجار في ولاية تكساس الأمريكية وإصابة 10 أشخاص
التاريخ
1/8/2024 7:27:06 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب ما يصل إلى عشرة أشخاص، اليوم، جراء انفجار في مبنى بوسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة «سي.بي.إس نيوز».
وأظهرت لقطات مصوَّرة من مكان الحادث أنقاضاً في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.
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