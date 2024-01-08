انفجار في ولاية تكساس الأمريكية وإصابة 10 أشخاص

أصيب ما يصل إلى عشرة أشخاص، اليوم، جراء انفجار في مبنى بوسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة «سي.بي.إس نيوز».

وأظهرت لقطات مصوَّرة من مكان الحادث أنقاضاً في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.

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