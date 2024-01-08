مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، ثلاثة فلسطينيين شرقي مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

وأعلنت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن قوة خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت ضاحية اكتابا، وتحديداً شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.

وأشارت إلى أن جثمان أحد القتلى تعرَّض للدهس من قِبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت القوات أحد الأشخاص بعد إصابته.

وأفادت مصادر بالهلال الأحمر في طولكرم للوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركباتها من الوصول إلى الضحايا تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة أول من أمس، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 332 منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

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