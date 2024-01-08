منح نجل رئيس النيجر المعزول إطلاق سراح مؤقتاً

أعلنت محكمة عسكرية في النيجر، في بيان، أنها منحت محمد بازوم سالم، نجل الرئيس المعزول محمد بازوم، إفراجاً مؤقتاً من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نيامي أمس.

وسالم (23 عاماً) محتجز في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو 2023. ولم تقدّم المحكمة تفاصيل عن مصير والدي سالم.

وقضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الشهر الماضي، بأن احتجاز الأسرة تعسفي، وأمرت بإعادة بازوم إلى منصبه.

وقال المحامون إن المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، منحت المجلس العسكري شهراً واحداً ليقرر كيف سينفّذ الأمر.

وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو، ووُجّهت إلى سالم تهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها.

وبحسب حزب بازوم وأقارب، فإن الأسرة لا تتمكن من الحصول على مياه نقية أو كهرباء.

وقال محامو الأسرة، في وقت سابق، إنه لم يُسمح لهم بمقابلة قاضٍ أو إبلاغهم بأي إجراءات قانونية ضدهم.

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