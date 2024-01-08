مصرع 4 رُضَّع على الأقل بحريق مستشفى ولادة في العراق

أدّى حريق اندلع في مستشفى للولادة جنوبي العراق، مساء أمس، إلى مصرع أربعة أطفال على الأقلّ، وإصابة نحو 20 آخرين بالاختناق، كما أفاد وزير الصحة والهلال الأحمر الذي قال إن سبب الحريق تماس كهربائي.

وأفاد بيان نشره الهلال الأحمر عبر موقع «فيسبوك»، بوفاة أربعة أطفال من جراء حريق مستشفى النسائية والأطفال في مركز محافظة الديوانية الواقعة جنوبي العراق، وهو أحد المستشفيين الرئيسيين الحكوميين الموجودين في المدينة. وأفاد مصدر طبي أن الدخان تسبب في عشرين حالة اختناق.

وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي، خلال مؤتمر صحافي من المستشفى، أن الحريق حصل خارج قاعات المستشفى في أنقاض بعضها ورقية ومواد أخرى لشركة تعمل على تأهيل المستشفى.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى، لكن لم تتسرب النيران إليه.

وقال إن العاملين في المستشفى أجلوا المرضى، لا سيما من حديثي الولادة الخدج الذين حالتهم حرجة، مضيفاً أنه توفي أربعة من الرضّع لأسباب تتعلق بأمراض الصدر.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي الذي قال إن تماساً كهربائياً تسبب في الحريق عن إجلاء 150 طفلاً و190 مرافقاً لهم من المستشفى إثر الحريق. ولامس الحريق أحد جدران المستشفى بدون أن يتسبب في أضرار كبيرة.

في الأثناء، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إثر الحريق، بسحب يد المسؤولين المقصّرين في الحادثة، وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق.

يُذكر أن حريقاً اندلع في قاعة خلال حفل زفاف في بلدة قرقوش شمالي العراق، أودى بحياة أكثر من 107 أشخاص، وقالت السلطات إن سببه كان الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال.

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