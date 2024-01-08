مجموعة استشارية: الانتخابات الأمريكية أكبر خطر على العالم

وصفت مجموعة استشارية الانتخابات الأمريكية المقبلة بأنها «أكبر خطر على العالم».

وأوضحت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر، أمس، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكّل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام مؤسسات أقوى ديمقراطية في العالم.

وقالت مؤسسة تحليل المخاطر السياسية، في تقريرها السنوي، إن انتخابات الخامس من نوفمبر «ستختبر الديمقراطية الأمريكية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاماً»، في إشارة إلى الحرب الأهلية.

وأضافت أن «الولايات المتحدة هي بالفعل الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساماً واختلالاً في العالم»، مؤكدةً أن انتخابات 2024 ستؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عن الفائز.

وتابعت «نظراً لأن نتيجة التصويت هي في الأساس خيار بين شخصين (على الأقل في الوقت الحالي)، فإن الشيء الوحيد المؤكَّد هو استمرار الضرر الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي الأمريكي ومؤسسات البلد السياسية ومكانتها الدولية».

ولفت التقرير إلى إنه إذا خسر دونالد ترامب - المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في الوقت الحالي - مرة أخرى أمام الرئيس جو بايدن، فمن المرجَّح أن يزعم قطب العقارات مرة أخرى بحدوث عمليات تزوير كبيرة، وأن يحرض على شن حملات تخويف واسعة النطاق ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها.

وأضاف أن الولايات المتحدة في حال فاز بايدن بولاية ثانية قد تواجه أيضاً «أزمة سياسية غير مسبوقة»، إذا دخل ترامب السجن في واحدة من القضايا الكثيرة التي يواجه تهماً فيها، على الرغم من عدم ترجيح أن تشهد البلاد أعمال عنف على نطاق واسع.

وقدَّم بايدن حملته على أنها نضال من أجل إنقاذ الديمقراطية ضد ترامب الذي هاجم مناصرون له مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، على أمل وقف عملية المصادقة على فوز بايدن. وإذا خسر، من المتوقع أن يقر بايدن بهزيمته.

لكن مجموعة أوراسيا أوضحت أن العديد من الديمقراطيين سينظرون أيضاً إلى ترامب على أنه غير شرعي، وسيرفض البعض تأكيد فوزه، مستشهدين بالدستور الذي يحظر على أي شخص يشارك في تمرد تولي مثل هذا المنصب.

وذكرت أنه من المتوقع أن يستخدم ترامب، إذا فاز بولاية ثانية، المؤسسات الحكومية لملاحقة مناوئيه وسحق أي معارضة له.

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