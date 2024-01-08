مطالبات بتغيير موقع دورات المياه لممشى الدوار الخامس بمدينة حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح ممثل الدائرة الثامنة بمجلس بلدي الشمالية جاسم محمد هجرس بأن دورات المياه الخاصة بممشى الدوار الخامس بمدينة حمد المقابل لجامع عبدالرحمن جاسم كانو (بمجمع 1206) بحاجة ماسة وبصفة مستعجلة إلى تغيير مكان موقعها وذلك لورود العديد من المطالبات من قبل أهالي المنطقة.
وقال إن أهالي المنازل القريبة من دورات المياه الواقعة على طريق 631 مستاؤون من وجودها في مكان غير مكشوف للعامة، مضيفا أنه في الآونة الأخير تم ضبط عدد من الممارسات المشبوهة وغير الأخلاقية بسبب وجود دورات المياه في المكان غير المناسب والذي بدوره يوفر الأمان لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلاله بالأعمال المنافية للآداب.
وأردف بأنه لابد من تغيير مكان دورات المياه أو على الأقل تغيير اتجاه أبواب دورات المياه إلى الجهة التي تقابل الممشى والشارع الرئيسي (شارع الشيخ خليفة بن سلمان) بالطريق السريع.
كما نوه إلى أن الممشى بحاجة إلى أعمدة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية نظرا إلى عدم توفرها منذ إنشاء الممشى وذلك أسوة بمماشي المحافظات الأخرى.
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