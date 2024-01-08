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مطالبات بتغيير موقع دورات المياه لممشى الدوار الخامس بمدينة حمد

1/8/2024 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬هجرس‭ ‬بأن‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬الخاصة‭ ‬بممشى‭ ‬الدوار‭ ‬الخامس‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬المقابل‭ ‬لجامع‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ (‬بمجمع‭ ‬1206‭) ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬وبصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬مكان‭ ‬موقعها‭ ‬وذلك‭ ‬لورود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أهالي‭ ‬المنازل‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬631‭ ‬مستاؤون‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬مكشوف‭ ‬للعامة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخير‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬المشبوهة‭ ‬وغير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يوفر‭ ‬الأمان‭ ‬لأصحاب‭ ‬النفوس‭ ‬الضعيفة‭ ‬لاستغلاله‭ ‬بالأعمال‭ ‬المنافية‭ ‬للآداب‭.‬

وأردف‭ ‬بأنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬مكان‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تغيير‭ ‬اتجاه‭ ‬أبواب‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تقابل‭ ‬الممشى‭ ‬والشارع‭ ‬الرئيسي‭ (‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭) ‬بالطريق‭ ‬السريع‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الممشى‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أعمدة‭ ‬إضاءة‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توفرها‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الممشى‭ ‬وذلك‭ ‬أسوة‭ ‬بمماشي‭ ‬المحافظات‭ ‬الأخرى‭.‬

كلمات دالة

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