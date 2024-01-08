Wednesday, 10 January 2024 02:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير العدل يوقع مع نظيره السعودي اتفاقية شؤون الحجاج لعام 1445هـ

1/8/2024 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬والدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شؤون‭ ‬الحجاج‭ ‬لعام‭ ‬1445هـ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المبكرة‭ ‬للوزارة‭ ‬لموسم‭ ‬الحج‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬خدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬وافتتحت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬ويستمر‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬بمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬وتطويرات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭.‬

كلمات دالة

MENAFN08012024000055011008ID1107697709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث