وزير العدل يوقع مع نظيره السعودي اتفاقية شؤون الحجاج لعام 1445هـ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬خدمات‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬وافتتحت‭ ‬أعماله‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة،‭ ‬ويستمر‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬بمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬وتطويرات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭.‬

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