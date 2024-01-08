وزير العدل يوقع مع نظيره السعودي اتفاقية شؤون الحجاج لعام 1445هـ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقّع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، اتفاقية شؤون الحجاج لعام 1445هـ، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وافتتحت أعماله أمس الإثنين بمدينة جدة، ويستمر مدة أربعة أيام.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، من تسهيلات وتطويرات في خدمة ضيوف الرحمن.
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