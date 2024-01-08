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ندوة عن ((المواطنة وحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها)) بمركز كانو الثقافي

1/8/2024 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المواطنة‭ ‬وحق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬جنسيتها‭ ‬لأبنائها‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬حسن‭ ‬إسماعيل،‭ ‬والدكتورة‭ ‬وجيهة‭ ‬البحارنة،‭ ‬ونادية‭ ‬المسقطي‭ ‬وأدارت‭ ‬الحوار‭ ‬فاطمة‭ ‬ربيعة‭. ‬

وأشارت‭ ‬ربيعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬الأمسية‭ ‬يمثل‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬إحدى‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المجتمع‭ ‬والأسرة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المطالبات‭ ‬بمنح‭ ‬الجنسية‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرينية‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مواطن‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬مضت‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحريني،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والمدنية‭ ‬لوضع‭ ‬حل‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭.‬

واستعرضت‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬نهضة‭ ‬فتاة‭ ‬البحرين‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الجنسية‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الإقليمية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬وتبعتها‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬جنسيتي‭ ‬حق‭ ‬لأبنائي‮»‬‭ ‬ومنها‭ ‬عمل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحصر‭ ‬والرصد‭ ‬للحالات‭ ‬الموجودة‭ ‬وتم‭ ‬تجميع‭ ‬الاعداد‭ ‬المتضررة‭ ‬حينها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬حياة‭ ‬المتزوجة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬مثل‭ ‬إسقاط‭ ‬رسوم‭ ‬الصحة‭ ‬ورسوم‭ ‬الإقامة‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها‭ ‬لأبناء‭ ‬البحرينية،‭ ‬ولكن‭ ‬المعاناة‭ ‬قاسية‭ ‬وكبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬كدعم‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المواطنة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬ذلك‭. ‬وحجم‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتزاوج‭ ‬والتعايش‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمملكة‭. ‬

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