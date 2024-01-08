ندوة عن ((المواطنة وحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها)) بمركز كانو الثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت لجنة التوازن بين الجنسين في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي ندوة بعنوان «المواطنة وحق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها» تحدث فيها كل من المحامي حسن إسماعيل، والدكتورة وجيهة البحارنة، ونادية المسقطي وأدارت الحوار فاطمة ربيعة.
وأشارت ربيعة إلى أن موضوع الأمسية يمثل قضية من القضايا المهمة التي يعمل عليها الاتحاد النسائي البحريني، إذ إنها إحدى القضايا الإنسانية التي يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيد المجتمع والأسرة، موضحة أن هذه المطالبات بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير مواطن منذ عام 2005 حتى اليوم تعود إلى 18 عاما مضت من العمل على تعديل قانون الجنسية البحريني، ودعت إلى تكاتف الجهود بين كافة الجهات الرسمية والتشريعية والمدنية لوضع حل لهذه القضية.
واستعرضت المسقطي رئيس جمعية نهضة فتاة البحرين عضو لجنة الجنسية بالحديث عن أهم الجهود التي قام بها الاتحاد النسائي منذ عام 2005 من خلال الحملة الإقليمية العربية التي كانت البداية وتبعتها حملة «جنسيتي حق لأبنائي» ومنها عمل نوع من الحصر والرصد للحالات الموجودة وتم تجميع الاعداد المتضررة حينها، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود المملكة في بعض الأمور التي تهدف إلى تسهيل حياة المتزوجة من غير بحريني مثل إسقاط رسوم الصحة ورسوم الإقامة والتعليم وغيرها لأبناء البحرينية، ولكن المعاناة قاسية وكبيرة بالنسبة إلى العديد من الأمور كدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والإشكاليات التي تواجه المواطنة فيما يخص ذلك. وحجم المشكلة في تزايد مع تزايد الانفتاح والتزاوج والتعايش مع العديد من الجنسيات المختلفة بالمملكة.
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