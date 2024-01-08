مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يجتمع مع رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

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- Akhbar Al Khaleej) شارك الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع الطاولة المستديرة مع السفير دوجلاس سيليمان رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
وقد رحب رئيس معهد دول الخليج العربية، بزيارة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهميتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بحصول الإدارة على شهادة الاعتماد الدولية من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية ( ACA )، مما يؤكد أن برنامج السجون المفتوحة يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان.
من جهته، أشار الشيخ خالد بن راشد آل خليفة إلى تجربة مملكة البحرين في تطبيق أحكام العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والتي تعد من أوائل الدول التي قامت بتبني هذا البرنامج وتطبيقه على أرض الواقع، مشيراً أن نجاح هذه المشاريع الوطنية الحضارية، يعود إلى الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من خلال المبادئ والمعاني النبيلة التي يتضمنها العهد الإصلاحي لجلالته، مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حتى أصبح مشروع العقوبات البديلة نموذجا مشرّفا لمنظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين.
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