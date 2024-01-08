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مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يجتمع مع رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

1/8/2024 7:20:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارته‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬دوجلاس‭ ‬سيليمان‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بزيارة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحصول‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ACA ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتبني‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وتطبيقه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مشيراً‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬الحضارية،‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادئ‭ ‬والمعاني‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالته،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬نموذجا‭ ‬مشرّفا‭ ‬لمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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